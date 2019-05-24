HABER

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 21:32 | Son Güncelleme

Denizli'de Barış Ç., göz muayenesi için hastaneye götürdüğü oğlu 6 yaşındaki E.Ç.'nin, kimliği belirsiz kişi tarafından taciz edildiği iddiasıyla polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Baba, şüphelinin elini, oğlunun eşofmanının içine sokup cinsel organını ellediğini öne sürdü.

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Olay, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Denizli Devlet Hastanesi Özay Gönlüm Polikliniği bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Barış Ç., oğlu 6 yaşındaki E.Ç.'yi, göz muayenesi için hastaneye götürdü. Hastanedeki işlemler bitince baba ve oğlu eve döndü. Eve döndüklerinde E.Ç., babası Barış Ç.'ye, hastanede bir kişinin eşofmanının içine elini sokup, cinsel organını ellediğini söyledi. Bunun üzerine baba Barış Ç., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"ELİNİ EŞOFMANIN İÇİNE SOKUP CİNSEL ORGANINI ELLEDİ"

Barış Ç.'nin ifadesinde, "Polikliniğin giriş kapısı önündeki afişleri incelerken, oğlumda arkamda oturuyordu. Kırmızı tişörtlü, 35- 40 yaşlarında ve 1.70 boyunda bir erkeğin, oğlumun bulunduğu tarafa geçtiğini gördüm. Hastaneden eve döndüğümüzde oğlum bana hastanede kapının önündeyken birisinin elini eşofmanın içine sokup, cinsel organını elleyip, bacaklarını okşadığını söyledi. Ben de bu olayı eşkalini verdiğim kişinin yapmış olabileceğini düşünüyorum" dediği öğrenildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. (DHA)

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü! Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
17 yaşındaki genç mezarlıkta kendisini asarak intiha etti17 yaşındaki genç mezarlıkta kendisini asarak intiha etti
Çorum'da dolu ve şiddetli yağmur (2)Çorum'da dolu ve şiddetli yağmur (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli hastane taciz cinsel taciz

En Çok Okunan Haberler

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

İstanbul Sultanbeyli'de kamyon vatandaşlara çarparak dükkana girdi!

İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon dükkana girdi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı durduruldu

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

Bakırköy Belediye Başkanı'na hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.