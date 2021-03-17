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Hastane bahçesinde köpeği ezen doktor: “İnsanlığıma laf söyletmem, kasten zarar vermedim”

17.03.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Maltepe’de hastane kampüsünde yatan ‘Max’ isimli köpeğin üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olan Doç.

Maltepe’de hastane kampüsünde yatan ‘Max’ isimli köpeğin üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olan Doç. Dr. Birsen Ocaklı’nın “mala zarar verme” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada görüntülere ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Duruşmada söz alan sanık Ocaklı, “30 yıllık meslek onurum doğrultusunda bütün canlıları yaşatmak benim görevim. Hekimliğime, insanlığıma laf söyletmem. Kesinlikle kasten bir canlıya zarar vermedim” dedi.
Maltepe’de 14 Mayıs 2020 tarihinde Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsü’nde yerde yatan ‘Max’ isimli köpeğin aracıyla üzerinden geçerek ölümüne neden olan Doç. Dr. Birsen Ocaklı’nın “mala zarar verme” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Birsen Ocaklı katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Bilirkişi raporu: “Durmadan yoluna devam etti”
Mahkeme hakimi, olay anına ait görüntülere ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini belirtti. Görüntülerin incelendiği bilirkişi raporunda, beyaz renkli aracın park vaziyetinde olduğu sırada aracın yaklaşık 3-4 metre önünde köpeğin yatar vaziyette olduğu, aracın hareket ettikten sonra köpeğin üzerinden geçtiği ve sağ ön kısmının tümsekten geçer gibi yükseldiği, aracın hiç durmadan veya yavaşlamadan yoluna devam ettiği kaydedildi.
Sanık avukatı Nafiye Ceylan söz alarak, “Görüntüleri biz de izledik. Çarpan kişi doktor olunca olay büyüdü” dedi. Bunun üzerine müşteki avukatı Yasemin Babayiğit söz alarak, “Normal vatandaş çarpsa da böyle olurdu, meslek önemli değil” diye konuştu.

“Toplum içinde bu kadar serbest dolaşabilmesinden endişe duyuyorum”
Avukat Babayiğit devamında, “Görüntülerde aracın 30-40 cm yükseldiğini görüyoruz. Kasten üzerinden geçiyor. Arkasına dönüp bakmadığı da raporda yazılıdır. Kör noktaya geldi göremedim diye bahaneler öne sürmüştür. Hayvanın üzerinden geçtiğini fark etmesine rağmen durmamıştır. Pişman olmadığı da açık ve net ortadadır. Fail 3-4 metre önündeki bir canlıyı görmediğini hissetmediğini söylüyor. Bu şahsın toplum içinde bu kadar serbest dolaşabilmesi toplum güvenliği açısından endişe duymama sebebiyet veriyor” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

“Köpek, müvekkilimin kör noktasında kalmıştır”
Sanık avukatı Nafiye Ceylan, olayın kaza olduğunu ve kasten yapılmış bir eylem olmadığını söyleyerek, “Müvekkilim aracı yüksek araçtır. Müvekkilim oturduğu pozisyonun sağ tarafında aracın önünde yerde yatan köpeği görmemiştir. Köpek, müvekkilimin kör noktasında kalmıştır. Müvekkilim bir tümsek üzerinden geçtiğini düşünmüştür. Müvekkilin kasten, bilerek ve isteyerek köpeği ezdiğinin düşünülmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Müvekkilim yerde yatan köpeği görmemiştir. Biz hayvan düşmanı değiliz, çok üzüldük. Müvekkilim hala psikolojik tedavi görmekte” diye konuştu.

“Hekimliğime, insanlığıma laf söyletmem”
Sanık Birsen Ocaklı ise, “30 yıllık meslek onurum doğrultusunda bütün canlıları yaşatmak benim görevim. Ben hekimliğime, insanlığıma kesinlikle laf söyletmem. Kesinlikle kasten bir canlıya zarar vermedim. Bu hekim olmamla, insan olmamla bağdaşacak bir şey değil” dedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara tanıklarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alev Eda Okutan Sarıbeyliler’in 5 yaşında kangal cinsi köpeğini üniversitenin bahçe kısmındaki otoparka bıraktığı, daha sonra köpeğini yaralı olarak bulduğu ve veterinere götürdüğü anlatıldı. Kamera görüntülerinin incelenmesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli Birsen Ocaklı’nın kullandığı araçla köpeğin üzerinden geçtiğinin tespit edildiği ve şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Birsen Ocaklı’nın suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilemeyeceğinin vurgulandığı iddianamede, Ocaklı’nın “mala zarar verme” suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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