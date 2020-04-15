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  4. Hastane Başhekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı

Hastane Başhekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 21:18 | Son Güncelleme

Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ferit Alaybeyoğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Alaybeyoğlu'nun Orhangazi Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındığı öğrenildi.

Hastane Başhekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından tüm mesaisini hastanede geçiren ve tüm çalışmaları yakından takip eden Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ferit Alaybeyoğlu, bazı rahatsızlıklar nedeniyle tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırdı.

Başhekimi Op. Dr. Alaybeyoğlu’nun kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Test sonuçlarının ardından görevli olduğu Orhangazi Devlet Hastanesi'nde karantina altına alınan Op. Dr. Alaybeyoğlu'nun tedavisine başlanıldı. Alaybeyoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastane Başhekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi Op. Dr. Ferit Alaybeyoğlu

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