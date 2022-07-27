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Hastane önünde birbirlerine girdiler! Terlikler, yumruklar havada uçuştu

27.07.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de pazar günü meydana gelen olayda darp edildiğini iddia eden kadın hastane önünde şikayetçi olduğu kadınlarla tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine kavga eden kişiler birbirlerine tekme, yumruk ve terliklerle saldırdı. olay cep telefonu kameralarına yansırken, polis, güçlükle ayırdığı iki tarafı da karakola götürdü.

Hastane önünde birbirlerine girdiler! Terlikler, yumruklar havada uçuştu

Sultangazi'de, geçen pazar günü iki grup kadın arasında tartışma yaşandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflardan biri, tartıştığı kişilerin kendisine saldırdıklarını ve darp ettiklerini öne sürerek, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis, darp raporu almak için kadını Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

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ACİL SERVİS ÖNÜNDE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Acil servis önüne gelen karşı taraf, darp etmedikleri halde kendilerinden şikayetçi olduğunu iddia ettikleri kadının hastaneden çıkmasını bekledi. Hastanedeki işlemlerin ardından polis merkezi amirliğine götürüleceği sırada şikayetçi kadın ile dışarıda bekleyen karşı grup sözlü tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polislere rağmen kadınlar tekme, tokat ve terlikleriyle birbirlerine saldırdı. Polis, güçlükle ayırdığı iki tarafı da karakola götürdü. O anlar ise hastane önünde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
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