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  4. Hastane önünde yanlışlıkla öldürülen gencin annesi konuştu 

Hastane önünde yanlışlıkla öldürülen gencin annesi konuştu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:37 | Son Güncelleme

Elif YAVUZ - Buğra BENLİOĞLU - İstanbul DHA -  ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önünde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays cenazede konuştu.

Elif YAVUZ - Buğra BENLİOĞLU - İstanbul DHA - ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önünde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays cenazede konuştu. Anne Mays, "Polislerin hepsi kaçtı. Bütün polislerden şikayetçiyim. Oğlan tek başınaydı. Polisler 10 metre ötedeydi" dedi.
Olay dün saat 02.00 sıralarında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi.
İş insanları Randolph Ward Mays ve eşi Figen Mays'in oğulları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Emre Tyler Mays, ağabeyi tarafından darp edilince hastaneye kaldırıldı. Sedyeyle ambulanstan indirilen lise öğrencisi Mays, o esnada çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın Kutlu (22) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Mays, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"POLİSLER 10 METRE ÖTEDEYDİ"
17 yaşındaki genç için bugün Yeniköy Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Mays ailesinin yakınları ve gencin arkadaşları katıldı. Mays'ın cenazesi defnedilmek üzere Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü.
Cenaze töreninde konuşan anne Figen Mays, "Oğlum düştü burnunu kırdı biz de ambulansı çağırdık. Sigortamız var dememize rağmen bizi Şişli Etfal'in önüne getirdi. Şişli Etfal'in önünde daha inmeye fırsat olmadan bir saldırgan geldi ve oğluma saldırdı. Adamın suratına baktığım zaman 'bu deli' dedim. Şiddet olaylarına son verece bir şey yapılması lazım. Polislerin hepsi kaçtı. Bütün polislerden şikayetçiyim. Oğlan tek başınaydı polisler 10 metre ötedeydi. O polislerin hepsi de bulunup cezalandırılmalı. Polis bizi koruyamadı" dedi.
Emre'nin ağabeyi Sinan Mays tartışmanın neden çıktığı sorusuna ise, "Tartışma olmadı. Doğru anladıysam uyuşturucu mevzusundan bir kavgadan çıkan bir genç kardeşimi başkasına benzeterek bıçaklıyor" yanıtını verdi.
Mays ailesi ile yakın olduğunu söyleyen Okan Tapan da, "Evde iki kardeş arasında kavga oluyor. Polis çağırıyor küçük olan. Polis eşliğinde hastaneye gidiyorlar. Çocuk orada sedyede yatarken alakasız biri gelip öldürüyor çocuğu" dedi.
Tarabya İngiliz Okulu'ndan arkadaşı Lara Malkaş, "Herkesle arkadaştı. Arasının kötü olduğu kimse yoktu. Kimseye zararı yoktu. Çok yaşam doluydu" diye konuştu.

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