Hastane penceresinin altında serenad yaptığı eşi öldü

İtalya'nın Piacenza şehrinde, kanser şüphesiyle hastaneye yatırılan eşi Carla Sacchi'yi Kovid-19 önlemleri nedeniyle ziyaret edemeyen 81 yaşındaki Stefano Bozzini, ona akordeonla serenat yapmış ve çiftin videosu sosyal medyada çok kez paylaşılmıştı.

BBC'nin haberine göre, videonun viral olmasının ardından birkaç gün sonra hastaneden taburcu edilen 77 yaşındaki Carla Sacchi'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Stefano Bozzini, "Alp yıldızımı kaybettim" dedi.

Piacenza Belediye Başkanı Patrizia Barbieri, Carla'nın ölümünden üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu serenatta hepimiz aşkı evrensel dilinin sadeliği ve dolaysızlığında tanıdık" ifadelerini kullandı.

Geçen ay eşinin yattığı hastane odasının baktığı yerde ona şarkılar çalan Stefano, "Carla için yaptım, ona, onu ne kadar sevdiğimi göstermek ve bana verdiği her şey için teşekkür etmek amacıyla yaptım. Onunla hastanede görüşemezdim. Bu yüzden akordeonumla avluya gittim. Kalbim bana 'Git' dedi. Müziği duyduktan sonra pencereden baktı, işte bu şekilde en azından onu görebildim" demişti.

İtalyan ordusunun Alpini dağ piyadesinden emekli Bozzini'nin birlikteki arkadaşları, akordeon çalmayı hiç bırakmadığı için kendisine İtalyan şarkıcı Gianni Morandi’nin ismini takmışlardı.

Carla ve Stefano çifti daha 20'li yaşlarındayken tanışmışlardı ve 47 yıldır evlilerdi. Üç çocukları vardı, ancak en küçüğü 25 yaşındayken kansere yenik düşmüştü.

