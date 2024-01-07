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Hastanede bomba paniği! Ekipler alarma geçti, acil servis boşaltıldı

07.01.2024 15:55 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'in Şamilkamil ilçesindeki devlet hastanesinin acil servis girişine bırakılan valiz, paniğe yol açtı. Ekipleri alarma geçiren olayda, bomba şüphesi ile acil servis boşaltıldı. Polisin ulaştığı sahibi, valizi yanlışlıkla unuttuğunu söyledi. İşte detaylar...

Hastanede bomba paniği! Ekipler alarma geçti, acil servis boşaltıldı

Korkutan olay, öğleden sonra Pirsultan Mahallesi'ndeki Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servis girişinde duran valizi görenler, bomba şüphesiyle polise haber verdi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, valizin bulunduğu alanı kapatıp, acil servisi tahliye etti. Olay yerinde bomba imha uzmanı sevk edildi.

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Bomba imha uzmanı tüm hazırlıklarını yaparken, valizin sahibe ulaşıldı. Sahibi valizi yanlışlıkla unuttuğunu söylerken, alarm durumu sona erdi.

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Acil servis yeniden hasta kabulüne başladı.

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(DHA)

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