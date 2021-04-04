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Hastanede polislere saldıran alkollü doktor ve ilaç mümessili serbest bırakıldı

04.04.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, pizzacıda ücret nedeniyle çıkan kavganın ardından götürüldükleri hastanede polislere saldırarak darp eden alkollü doktor ve ilaç mümessili serbest bırakıldı.Olay, dün akşam saatlerinde Yaşamkent Mahallesinde meydana geldi.

Hastanede polislere saldıran alkollü doktor ve ilaç mümessili serbest bırakıldı

Bolu’da, pizzacıda ücret nedeniyle çıkan kavganın ardından götürüldükleri hastanede polislere saldırarak darp eden alkollü doktor ve ilaç mümessili serbest bırakıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yaşamkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Ö.V. ve ilaç mümessili Ç.A. birlikte alkol aldıktan sonra şehir merkezinde bulunan bir pizzacıya gitti. Pizza siparişi veren ikili ile çalışanlar arasında ücret nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Olayın yaşandığı yere giden polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan pizzacı çalışanları ile Ö.V. ve Ç.A.’yı rapor almak için hastaneye götürmek istedi. İlaç mümessili Ç.A.’nın polis ekiplerine saldırmaya çalışması ve ‘Sizi Suriye’ye gönderirim” diyerek tehdit etmesinin ardından olay yerine takviye ekip istendi. Güçlükle ekip aracına bindirilen Ö.V. ve Ç.A. alkol muayenesi ve rapor için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü.

Hastanede polisleri darp ettiler
Doktor Ö.V. ve ilaç mümessili Ç.A., götürüldükleri hastanede tartıştıkları polislere küfür ederek saldırdı. Polislerin çeşitli yerlerinden yaralandığı saldırıda hastaneye çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi. Hastane içindeki eşyalara da zarar veren Ö.V. ve Ç.A., takviye ekiplerin gelmesiyle güçlükle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Ö.V. ve Ç.A. ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu’na götürüldü.

Serbest bırakıldılar
Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan doktor Ö.V. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ilaç mümessili Ç.A. adliyeye sevk edildi. Ç.A., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede polislere saldıran alkollü doktor ve ilaç mümessili serbest bırakıldı

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