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Hastanede yaşam mücadelesi veriyordu! Maganda kurşunu ile yaralanan Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan hayatını kaybetti

03.07.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da eski Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın 20 yaşındaki yeğeni Ali Sayan, düğünde maganda kurşunu ile ağır yaralanmıştı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Sayan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede yaşam mücadelesi veriyordu! Maganda kurşunu ile yaralanan Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan hayatını kaybetti

Tutak'ın Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Sayan, bu sabah hayatını kaybetti.

Sayan'ın cenazesi, yarın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyünde toprağa verilecek.

SAVCI SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Savcı Sayan da acı haberi, sosyal medya hesabından duyurdu. Sayan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn…

Katıldığı bir düğünde kafasına isabet eden bir maganda kurşunuyla ağır yaralanan 20 yaşındaki yeğenim Ali Sayan 25 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Bugün Hak’kın rahmetine kavuştu.

Cenazemizi yarın öğle namazını müteakip Ağrı/Tutak/Yukarı Kargalık köyümüzde defin edeceğiz. Taziyemiz Köyde devam edecektir. Acımız büyük. Güle güle canım yeğenim... Hayatının baharında ve bizim baharımızda bizi bırakıp gittin. Seni unutmayacağız. Mekanın cennet olsun...

25 Günlük hastane sürecinde bizi bir an olsun yalnız bırakmayan başta Sağlık bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere Ağrı ve Ankara Bilkent Şehir hastanesi sağlık emekçilerine ve bütün dostlara minnettarız..."

Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Savcı Sayan Ağrı maganda

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