HABER

Hastanedeki bankta ölü bulunan adam, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 23:33 | Son Güncelleme

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bekleme salonunda bulunan bankta uyuduğu sanılan, yanına gidilip, kontrol edildiğinde öldüğü belirlenen Basri Gündoğan (70) toprağa verildi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bekleme salonunda bulunan bankta uyuduğu sanılan, yanına gidilip, kontrol edildiğinde öldüğü belirlenen Basri Gündoğan (70) toprağa verildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisi yanındaki hasta yakınlarının kullandığı bekleme salonunda bulunan bankta yatan ve uyuduğu sanılan Basri Gündoğan, dün saat 13.00 sıralarında, çevredekiler tarafından uyandırılmak istendi. Gündoğan tepki vermeyince acil servisten doktor çağrıldı. Gündoğan'ı kontrol eden doktor, yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk belirlemelere göre uyurken, kalp krizi geçirdiği sanılan Gündoğan'ın kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla belli olacak. Basri Gündoğan'ın cenazesi, bugün yakınlarınca hastane morgundan alınarak, Bağbaşı Merkez Camisi'ne götürüldü. Cenazeye Aydın'ın Nazilli ilçesinden gelen Gündoğan'ın akrabaları ve 4 çocuğu katıldı. Basri Gündoğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

PARTNERYaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!Yaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!
Otomobil su kanalına uçtu: 3 yaralıOtomobil su kanalına uçtu: 3 yaralı
Trafik tartışmasında sağlık çalışanlarına silahlı saldırıTrafik tartışmasında sağlık çalışanlarına silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı

Vahşet! Tartıştığı eşini baltayla öldürdü

Son dakika: Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Denizli'de korkutan deprem!

İstanbul'da beklenen sağanak başladı

İstanbul'da beklenen sağanak başladı

Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

İki çocuğu aynı şekilde ölmüştü! Kan donduran şüphe

İki çocuğu aynı şekilde ölmüştü! Kan donduran şüphe

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Kritik toplantı 4 saat sürdü! İşte alınan kararlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.