Hastanedeki refakatçi kadınlara canlı müzik etkinliği

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Devlet Hastanesi palyatif servisinde, hastalarına refakatçilik yapan kadınlar için 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla canlı müzik etkinliği gerçekleştirildi.

Palyatif servisinin toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte kadınlar için müzik dinletisi sunuldu. Kadınlar, canlı müzik eşliğinde kendilerine sunulan ikramlarla hoşça vakit geçirdi.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik için emek sarf eden hastane personeline teşekkür etti.

Serviste zaman zaman benzer etkinlikler düzenlediğini dile getiren Duran, şöyle konuştu:

"Bu birimde yatan hastalar, 3 ile 9 ay gibi uzun süre tedavi görüyorlar. Hem hasta hem de hasta yakını için zaman ve sabır gerektiren bir süreç var aslında. Biz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla refakatçi kadınlarımız için güzel bir etkinlik düzenledik. Eğlenceli ve güzel bir organizasyon oldu. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

- "Bize çok güzel bir moral oldu"

Hasta yakını Hanife Cavcav da annesinin 2 aydır Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi gördüğünü anlattı.