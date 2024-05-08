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  4. Bolu'da 19 yıllık sır cinayet çözüldü! Zanlı yıllar sonra yakalandı

Bolu'da 19 yıllık sır cinayet çözüldü! Zanlı yıllar sonra yakalandı

08.05.2024 23:38
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Bolu'da 19 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayetin düğümü 2024 yılında çözüldü. Cinayet zanlısı, polis ekiplerince yakalandı.

Bolu'da 19 yıllık sır cinayet çözüldü! Zanlı yıllar sonra yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 12 Mayıs 2005 tarihinde Bolu’nun Salıbeyler Mahallesi’nde S.D. (29) ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahsın cinayete kurban gittiği belirlendi.

19 YIL SONRA YAKALANDI

19 yıldır faili meçhul olan cinayetin düğümü 2024 yılında çözüldü. Yıllardır Bolu’da yaşadığı tespit edilen cinayetin zanlısı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı İ.Ç. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bolu
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