HABER

Hastaneden ambulans çalan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 18:33 | Son Güncelleme

Hastaneden ambulans çalan zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkından ambulans çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ait ambulansı önceki gece çalan ve Eyüpsultan Göktürk Göleti çevresindeki ormanlık alanda yakalanan E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, ifadesini aldığı şüpheliyi ''hırsızlık'' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli E.Ç'nin tutuklanmasına karar verdi.

PARTNER Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu! Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu!
Kaymakam Seyitoğlu’ndan Yağlı Tohumlar Tarım Kooperatifine ziyaretKaymakam Seyitoğlu’ndan Yağlı Tohumlar Tarım Kooperatifine ziyaret
Belediye başkanından alkışlanacak hareketBelediye başkanından alkışlanacak hareket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ambulans hastane hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Kredi kartı olanlar dikkat!

Kredi kartı olanlar dikkat!

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik durma noktasına geldi!

İstanbul'da trafik kilit!

Son dakika: Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi'nde bomba paniği

Telefonla bomba ihbarı yapıldı!

Mahkeme Adnan Oktar davasında tahliye taleplerini reddetti

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Son dakika! 307 hakim ve savcının görev yeri değişti

307 hakim ve savcının görev yeri değişti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.