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Hastanedeyken annesi ile kocası evlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2020 12:43 | Son Güncelleme

Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo geçirdiği felç sonrası 78 gün yoğun bakımda kaldı. Çıktığında ise kocasının annesiyle evlendiğini öğrendi.

Hastanedeyken annesi ile kocası evlendi

Obezite tedavisi için ameliyat olduktan sonra felç olan Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo 78 gün boyunca hastanede kaldı. Hastanede kaldığı sürede annesi ile kocası arasında bir ilişki başladı.

Kamylla babasının desteği ile yaşıyor ve oğluna bakıyor.
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Kamylla’nın annesi, kızının kocasıyla evlendi.
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Konuyla iligili konuşan Kamylla, “Ergenliğimden beri annem benimle yarış içinde. Benden yalnızca 20 yaş büyük ve her zaman giysilerin kendisinde daha çok yakıştığını, yaptığı yemeklerin benimkinden daha güzel olduğunu söylerdi. Ne yaparsam yapayım, asla yeterince iyi değildim. 25 yaşına geldiğimde, benden 10 yaş büyük birine aşık oldum ve 2013’te evlendik. Ertesi sene zor bir hamileliğin ardından şimdi 6 yaşında olan oğlumu doğurdum” dedi.

2017’de hormonlarının dengelenmesi için ameliyat olan Kamylla “Bu dönemde annem eşime yardım etmek ve o zaman 4 yaşında olan oğluma bakmak için evimize taşındı. Babam ve erkek kardeşim kendi evlerinde kalmıştı. Hastanede geçirdiğim sürede eski sevgilimin iki kez ziyaretime geldiğini, anneminse hiç gelmediğini öğrendim” dedi.

Annesiyle eşinin ilişkisi başladığında Kamylla yoğun bakımdaydı.
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Babası ise Kamylla’yı hastaneden çıkarmak için geldiğinde, kızına annesinin sadakatsizliklerini anlattı.

Yaşananları hayatındaki en büyük acı olarak nitelendiren Kamylla “Babam lafı fazla uzatmadan annemin kocamla bir ilişkisi olduğunu söyledi. Yaşadığım hayal kırıklığı çok büyüktü. Annemi aradım, hastaneden çıktığımı söyledim ve ‘birlikte olduğunuz doğru mu?’ diye sordum. ‘Evet birlikteyiz ve mutluyuz’ dedi. Duyduklarıma inanamadım” dedi.

Oğlunun babasını ve büyükannesini düzenli olarak gördüğünü söyleyen Kamylla “Oğlum, mahkeme kararıyla haftada birkaç günü babasıyla geçiriyor. Oğlumun bu zarar verici ve zehirli ilişkiye tanık olmasına izin vermekle yükümlüyüm. Geçenlerde, annemle eski eşimin 2 Mart’ta ilişkilerinin yıldönümlerini kutlayacaklarını öğrendim” dedi.

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