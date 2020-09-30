Hastanedeyken annesi ile kocası evlendi

Obezite tedavisi için ameliyat olduktan sonra felç olan Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo 78 gün boyunca hastanede kaldı. Hastanede kaldığı sürede annesi ile kocası arasında bir ilişki başladı.

Kamylla babasının desteği ile yaşıyor ve oğluna bakıyor.



Kamylla’nın annesi, kızının kocasıyla evlendi.



Konuyla iligili konuşan Kamylla, “Ergenliğimden beri annem benimle yarış içinde. Benden yalnızca 20 yaş büyük ve her zaman giysilerin kendisinde daha çok yakıştığını, yaptığı yemeklerin benimkinden daha güzel olduğunu söylerdi. Ne yaparsam yapayım, asla yeterince iyi değildim. 25 yaşına geldiğimde, benden 10 yaş büyük birine aşık oldum ve 2013’te evlendik. Ertesi sene zor bir hamileliğin ardından şimdi 6 yaşında olan oğlumu doğurdum” dedi.

2017’de hormonlarının dengelenmesi için ameliyat olan Kamylla “Bu dönemde annem eşime yardım etmek ve o zaman 4 yaşında olan oğluma bakmak için evimize taşındı. Babam ve erkek kardeşim kendi evlerinde kalmıştı. Hastanede geçirdiğim sürede eski sevgilimin iki kez ziyaretime geldiğini, anneminse hiç gelmediğini öğrendim” dedi.