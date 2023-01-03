Hastaneler tıklım tıklım, hastalar dışarı taştı! Çin'in o adımı pahalıya patladı: Batı'ya 'misilleme' uyarısı

Kovid-19 vakaları dünya çapında gerilese de hastalık sona ermiş değil. Çin'de 'sıfır vaka' politikası geçtiğimiz ay sona erdirilmişti. Bunun üzerine vakalarda patlama yaşandı. Hastaneler ve krematoryumlar tıklım tıklım doldu. Çinli yetkililer ülkede Kovid-19 nedeniyle can kayıpları sayısının hayli yüksek olduğunu itiraf etti. Bir doktor, Şangay'ın 25 milyon sakininin yüzde 70'inin enfekte olmuş olabileceğini ifade etti.

BAŞKENTTE VAKALAR ZİRVE YAPTI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada 'sıfır vaka' önlemlerinin kaldırıldığını duyurdu. Ancak Kovid-19'la birlikte yaşama konusundaki yeni strateji vakalarda patlamaya neden oldu. Ülkenin başkenti Pekin'de vakaların şu anda zirve yaptığı belirtiliyor.

20 GÜNDE 248 MİLYON VAKA

Hükümetin üst düzey bir sağlık yetkilisi, aralık ayının ilk 20 gününde nüfusun yüzde 18'ine eşdeğer olan 248 milyon insanın virüse yakalandığını tahmin ediyor.

ŞEHRİN YÜZDE 70'İ KOVID-19'A YAKALANDI

Ruijin Hastanesi Başkan Yardımcısı ve Şangay'ın Kovid-19 Uzman Danışma Panelinin bir üyesi olan Chen Erzhen ise şehirde 25 milyon insanın yüzde 70'inin Kovid-19'a yakalanmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Şangay'da bir hastaneden gelen görüntüler de durumun ciddiyetini ortaya koydu. Görüntülerde hastanenin içerisinde adeta adım atacak yer kalmazken bazı hastaların hastanenin dışında tutulduğu da görüldü.

Sağlık yetkilileri kritik vakalarda ve ölümlerde artış görüldüğünü söylerken artışın diğer ülkelerle aynı düzeyde olduğunu söyledi.

BATI'YA MİSİLLEME GÖZDAĞI!

Bu sırada Pekin'den Batı'ya bir de uyarı geldi. Çinli yolcuların İngiltere ve ABD dahil olmak üzere negatif Kovid-19 testi göstermesini şart koşan ülkelere tepki gösterilirken 'karşı önlemler' alınabileceği uyarısında bulunuldu.

