HABER

"Hastanelerde yeni bir konsepte geçmiş olduk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 23:12 | Son Güncelleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir: - "Nitelikli hasta odalarının olduğu, bir veya iki yataklı ve kendi içerisinde duşuyla, tuvaletiyle ihtiyaçların giderilebildiği, hasta yakınlarının hastanenin sosyal alanlarında rahat edebildiği yeni bir konsepte geçmiş olduk"

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, "Nitelikli hasta odalarının olduğu, bir veya iki yataklı ve kendi içerisinde duşuyla tuvaletiyle ihtiyaçların giderilebildiği, hasta yakınlarının hastanenin sosyal alanlarında rahat edebildiği yeni bir konsepte geçmiş olduk." dedi.

Eldemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ordu Devlet Hastanesi ile İl Sağlık Müdürlüğü kampüsündeki birim ve servislere ziyarette bulundu. Hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunan Eldemir, sağlık çalışanlarıyla da sohbet etti.

Şehir hastanesi için Altınordu ilçesinde planlanan araziyi de inceleyen Eldemir, yeni Aybastı Devlet Hastanesine de giderek, hastanenin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Eldemir, daha sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı makamında ziyaret etti.

Eldemir, burada yaptığı konuşmada, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden, kentteki sağlık çalışmalarına ilişkin geniş bilgi aldıklarını söyledi.

Sağlık alanında 2002 yılından itibaren çok ciddi çalışmalar yapıldığını vurgulayan Eldemir, "Hastanelerin gerek tek çatı altında birleştirilmesi, gerek sosyal güvenlik kapsamına herkesin alınması, bunun yanında hastanelerdeki kuyrukların azaltılmasından tutun da her eczaneden herkesin ilaç alabilmesi gibi. Toplumun her kesiminin, bütün vatandaşlarımızın eşit hizmet alabilmesi açısından devrim niteliğinde birçok reform yapıldı." diye konuştu.

Bu çalışmalara ilişkin memnuniyeti dile getiren Eldemir, şöyle devam etti:

"İktidarıyla, muhalefetiyle sağlık alanındaki çalışmalar herkesin, bütün toplumumuzun beğenisini de kazanan ve aynı zamanda bununla birlikte memnuniyeti üst düzeyde tutan konular. Fakat bir noktada bu memnuniyet ne kadar sevindirici olsa da bir o kadar da sorumluluğumuzu arttıran bir husus. Bu da bize bundan sonra memnuniyeti arttırabilme adına, yapmış olduğumuz işlerin niteliğinin artması, güzel işler yapılması ve milletimizin sağlık hizmeti alırken refah ve mutluluğunu arttırmak için daha büyük bir vazife yüklüyor."

- "Aybastı Devlet Hastanemiz beş yıldızlı otel konforu verebilecek noktada"

Nitelikli hasta odalarının olduğu, bir veya iki yataklı ve kendi içerisinde duşuyla, tuvaletiyle ihtiyaçların giderilebildiği, hasta yakınlarının hastanenin sosyal alanlarında rahat edebildiği yeni bir konsepte geçmiş olduklarına dikkati çeken Eldemir, "Şu anda yapmış olduğumuz yatırımlarda buna dikkat ediyoruz. Yakın zamanda tamamlanan ilçelerimizdeki hastaneleri sizler biliyorsunuz. Bugün geniş anlamda sahada gezdik. Aybastı ilçemizde son yapmış olduğumuz hastaneyi de gördük. Hakikaten, Aybastı Devlet Hastanemiz şu anda burada beş yıldızlı otel konforu verebilecek, hizmet alan vatandaşımızın da memnuniyetini arttırabilecek noktada." ifadesini kullandı.

Gerek doktorların ihtiyaçlarının gerek fiziki ihtiyaçların tespiti noktasındaki çalışmayı tamamladıklarını aktaran Eldemir, Ordu'da daha nitelikli bir sağlık hizmeti için planlama yapılacağını anlattı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ise şehrin daha da ileriye gitmesi için ne yapılabileceği konusunda milletvekilleriyle çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ordu'nun sağlıkla ilgili problemlerini de ele aldıklarını ifade eden Yediyıldız, bu çerçevede Bakan Yardımcısı Eldemir'in kente gelerek, sağlık kuruluşlarını ve yeni tesis yapılacak yerleri görme fırsatı bulduğunu aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da AK Parti iktidarı döneminde sağlık alanında çok büyük değişiklikler olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programlarda, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ile ilçe belediye başkanları ve diğer ilgililer de yer aldı.

PARTNERÜnlü yıldız iç çamaşırıyla çöp atmaya çıkınca...Ünlü yıldız iç çamaşırıyla çöp atmaya çıkınca...
Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar varSamsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralıGÜNCELLEME - Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane ordu Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

İlginizi Çekebilir

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.