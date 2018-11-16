"Hastanelerde yeni bir konsepte geçmiş olduk"

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, "Nitelikli hasta odalarının olduğu, bir veya iki yataklı ve kendi içerisinde duşuyla tuvaletiyle ihtiyaçların giderilebildiği, hasta yakınlarının hastanenin sosyal alanlarında rahat edebildiği yeni bir konsepte geçmiş olduk." dedi. Eldemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ordu Devlet Hastanesi ile İl Sağlık Müdürlüğü kampüsündeki birim ve servislere ziyarette bulundu. Hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunan Eldemir, sağlık çalışanlarıyla da sohbet etti. Şehir hastanesi için Altınordu ilçesinde planlanan araziyi de inceleyen Eldemir, yeni Aybastı Devlet Hastanesine de giderek, hastanenin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Eldemir, daha sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı makamında ziyaret etti. Eldemir, burada yaptığı konuşmada, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden, kentteki sağlık çalışmalarına ilişkin geniş bilgi aldıklarını söyledi. Sağlık alanında 2002 yılından itibaren çok ciddi çalışmalar yapıldığını vurgulayan Eldemir, "Hastanelerin gerek tek çatı altında birleştirilmesi, gerek sosyal güvenlik kapsamına herkesin alınması, bunun yanında hastanelerdeki kuyrukların azaltılmasından tutun da her eczaneden herkesin ilaç alabilmesi gibi. Toplumun her kesiminin, bütün vatandaşlarımızın eşit hizmet alabilmesi açısından devrim niteliğinde birçok reform yapıldı." diye konuştu.

Bu çalışmalara ilişkin memnuniyeti dile getiren Eldemir, şöyle devam etti: "İktidarıyla, muhalefetiyle sağlık alanındaki çalışmalar herkesin, bütün toplumumuzun beğenisini de kazanan ve aynı zamanda bununla birlikte memnuniyeti üst düzeyde tutan konular. Fakat bir noktada bu memnuniyet ne kadar sevindirici olsa da bir o kadar da sorumluluğumuzu arttıran bir husus. Bu da bize bundan sonra memnuniyeti arttırabilme adına, yapmış olduğumuz işlerin niteliğinin artması, güzel işler yapılması ve milletimizin sağlık hizmeti alırken refah ve mutluluğunu arttırmak için daha büyük bir vazife yüklüyor." - "Aybastı Devlet Hastanemiz beş yıldızlı otel konforu verebilecek noktada" Nitelikli hasta odalarının olduğu, bir veya iki yataklı ve kendi içerisinde duşuyla, tuvaletiyle ihtiyaçların giderilebildiği, hasta yakınlarının hastanenin sosyal alanlarında rahat edebildiği yeni bir konsepte geçmiş olduklarına dikkati çeken Eldemir, "Şu anda yapmış olduğumuz yatırımlarda buna dikkat ediyoruz. Yakın zamanda tamamlanan ilçelerimizdeki hastaneleri sizler biliyorsunuz. Bugün geniş anlamda sahada gezdik. Aybastı ilçemizde son yapmış olduğumuz hastaneyi de gördük. Hakikaten, Aybastı Devlet Hastanemiz şu anda burada beş yıldızlı otel konforu verebilecek, hizmet alan vatandaşımızın da memnuniyetini arttırabilecek noktada." ifadesini kullandı.