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"Hastaneye gidiyorum" diye evden çıkan kadından 3 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 11:58 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan 3 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi’nde oturan 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Zübeyde Karataş, 22 Ekim günü sabah saatlerinde eşini eve çağırarak "Hastaneye gideceğim" diye çıktı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan 3 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi’nde oturan 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Zübeyde Karataş, 22 Ekim günü sabah saatlerinde eşini eve çağırarak "Hastaneye gideceğim" diye çıktı. Zübeyde Karataş’ın cep telefonunu evde bıraktığını fark eden eşi Ramazan Karataş, saat 17.00 olmasına rağmen eşi eve gelmeyince durumdan şüphelenerek aramaya başladı. Kadirli Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye giden Karataş, eşinin bu iki hastaneye de hiç giriş yapmadığını öğrenince polise kayıp başvurusunda bulundu.
Eşinden 3 gündür haber alamayan Ramazan Karataş, aralarında hiçbir problem olmadığını belirterek, “Sabah saat 09.00 sıralarında ben dışardaydım. Eşim beni eve çağırdı, ’Canım ben hastaneye gideceğim’ dedi. Ben de ’Paran var mı, vereyim mi canım’ dedim. Var dedi. Sonra evden çıktı. Gidiş o gidiş, kendisinden şu ana kadar haber alamadım. Kadirli Devlet Hastanesi’ne ve 7 Mart Hastanesine sordum. Hastanelere giriş yapılmamış. Gidebileceği her yeri aradım, hiçbir iz yok. 16 yıldır evliyiz, ilk defa böyle bir durum oldu. Daha önce aramızda hiçbir sorun yoktu. Telefonunu da yanına almamış. Çocuklarına çok düşkün, nereye giderse gitsin çocuklarını kesinlikle yanında götürürdü. Eşim Akdeniz anemisi, kendisi hasta. Ben hayati durumundan da endişe ediyorum" şeklinde konuştu.

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