Hatalar giderildi: Xiaomi Mi A3 Android 10'a tekrar güncellendi

Xiaomi Mi A3 Android 10 güncellemesi deyim yerindeyse küçük çaplı bir kriz oluşturmuştu. Xiaomi, Android One projesi kapsamında olan Xiaomi Mi A3'e Android 10 güncellemesini yayınlamıştı. Android 10 geldi diyerek çeşitli forumlarda hatta Facebook gruplarında birbirleriyle sevincini paylaşan kullanıcılar, Xiaomi'den gelen kötü bir haberle sevinçlerini yarıda kesmek durumunda kaldı. Zira, Xiaomi güncellemede hatalarla karşılaşmıştı ve kullanıcıların iyiliği için Android 10 güncellemesini geri çekmek zorunda kalmıştı. O günlerde Xiaomi tarafından da çok kısa sürede bu hatanın telafi edileceği, Mart ayı içerisinde Xiaomi Mi A3 Android 10 güncellemesinin tekrar sunulacağı bizzat söylenmişti. Nitekim öyle de oldu.

XİAOMİ Mİ A3 ANDROİD 10 GÜNCELLEMESİ TEKRAR YAYINLANDI

Xiaomi Mi A3 Android 10 güncellemesi bugün itibariyle yayınlandı. Güncellemeye Mart ayı güvenlik güncellemesini de ekleyen Xiaomi, kullanıcılara böylece iki farklı güncellemeyi bir arada verdi.

XİAOMİ Mİ A3 ANDROİD 10 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

Xiaomi Mi A3 Android 10 güncellemesi henüz ülkemizde indirilmeye sunulmadı. Güncelleme şimdilik Brezilya ve Hindistan'daki Xiaomi Mi A3 kullanıcıları tarafından indirilebiliyor ve Android 10 onlar tarafından denenebiliyor. Önümüzdeki günlerde Xiaomi Mi A3 güncellemesinin ülkemizdeki Xiaomi Mi A3 cihazlarına da gelmesini bekliyoruz. Tabi Xiaomi Türkiye bu konuda bir açıklama yapacaktır. Onların duyurusunu takip etmekte fayda var.

