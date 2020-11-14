HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı

Hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı

14.11.2020 10:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı

Elazığ’da taksi şoförlüğü yapan Hasan Kuvat, müşterinin verdiği hatalı basılmış 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle 50 bin TL'den satışa çıkardı. Başına talih kuşunun konduğunu düşünen Kuvat, “Ben de kendimce dedim ki, bana bir talih kuşu kondu. Çünkü araştırdığım zaman büyük meblağlarda para verildiğini gördüm. Ben de bunu alıcısına 50 bin liraya veririm." diye konuştu.

Taksi şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Hasan Kuvat (51), arabasına binen müşterilerden biri 50 TL'lik banknot verdi. Parayı diğer paraların arasına koyan Kuvat, alış veriş yapmak için cebindeki paraları çıkardığında 50 liralık banknotun sağ üst köşesinde yer alan ‘0’ rakamının olmadığını fark etti. Önce paranın sahte olduğunu düşünen ancak sonra bankaya inceleten Kuvat hatalı basım olduğunu öğrendi. Son dönemlerde artan hatalı basım paraya ilgi duyulduğunu internetten yaptığı araştırmada öğrenen Kuvat, banknotun koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle 50 bin liradan satışa çıkardı.

'İLK BAŞTA SAHTE ZANNETTİM'

Parayı hangi müşterinin verdiğini bilmediğini aktaran Hasan Kuvat, “ Bugün tesadüfen cebindeki paralara baktım ve bu 50 lirayı fark ettim. İlk başta sahte zannettim. Sonrasında buna benzer haberleri görmüştüm. Aslını araştırmak istedim. İnternetten araştırmasını yaptığım zaman öğrendim ki, bunlar merkez bankasının yapmış olduğu bir hatadan kaynaklanmış. Çünkü sahte değil ve kesinlikle merkez bankasından çıkmış yalnız hatalı olarak çıkmış” dedi.

AW165767_02

'BANA TALİH KUŞU KONDU'

İşin aslını öğrenince başına talih kuşunun konduğunu düşünen Kuvat, “Ben de kendimce dedim ki, bana bir talih kuşu kondu. Çünkü araştırdığım zaman büyük meblağlarda para verildiğini gördüm. Ben de bunu alıcısına 50 bin liraya veririm. Paranın hangi yolcunun verdiğini bilmiyorum. Sadece alışveriş yapmak için cebimdeki paraları çıkardığımda orada paranın sahte olduğunu zannettim. Yalnız sonrasından baktım ki para sahte değil, bankanın hatalı basımından kaynaklandığını öğrendim” diye konuştu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
14 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!14 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

MSB duyurdu: Son bir ayda 98 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Son bir ayda 98 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı

Yıldırım-15 operasyonu başlatıldı

İSKİ su kesintisi 14 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

14 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'seyahat' uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi 'çok riskli' dedi ve uyardı: Böyle bir durum olursa...

Bursa'da olaylı gece! ‘Ne bakıyorsun’ tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 2 yaralı

Her şey bir cümleyle başladı, sonrası kanlı bitti

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 14 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Seda Sayan'ın sunumuyla 79 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.