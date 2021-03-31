Hatalı sollama ölüm yolunda can aldı! Kanlı çizmeler yürekleri dağladı

Yürek dağlayan olayda alınan bilgiye göre, Mehmet Hanifi Doğan (37) idaresindeki 26 DE 708 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, iddiaya göre hatalı sollama sonucunda Eskişehir-Alpu karayolunun 5’inci kilometresinde sürücüsü tespit edilemeyen oto kurtarıcısı ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada seyir halindeki minibüs çekiciye duramayarak arkadan çarptı.

KAMYONET İÇİNDE SIKIŞARAK FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrasında hayvan yüklü kamyonet sürücüsü Doğan, sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, cenaze aracına konuldu. Cenaze buradan otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet içinde bulunan büyükbaş hayvanlarda kısa sürede olay yerine gelen yakınları tarafından yakın bir çiftliğe götürüldü. Olay yerinde kalan bir büyükbaş ise uzun süre bir tarlada bekledi.

İKİ KARDEŞ DAKİKALARCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaza haberini alan Doğan’ın yakınları kısa sürede olay yerine geldi. İki kardeşi ise hayatını kaybeden Mehmet Hanifi Doğan’ın araç içinden çıkarılana kadar gözyaşlarına boğuldu. Kardeşleri yine akrabaları teselli etmeye çalıştı.