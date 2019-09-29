Hatalı sollama ve sis ölüm getirdi

Balıkesir’de hatalı sollama yapan otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’den Savaştepe yönüne giden 45 VD 078 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus D., sisli havada önündeki aracı sollamak istedi. Hatalı sollama sebebiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole uçtu. Olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri, yaralı olarak Yunus D.’yi otomobilden çıkararak Atatürk Şehir Hastanesine kaldırdı. Otomobilde bulunan Zekeriya T. (41) ise sıkıştığı yerde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.



