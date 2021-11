Hatasız ve çarpıcı kırmızı ruj makyajı nasıl yapılır? Neler kullanılır?

Kırmızı ruj, makyajın hem en sevileni hem de uygulaması en zor olan rengi olabilir mi? Muhtemelen öyle. "Bana kırmızı ruj yakışmıyor." demeyin hemen. Sürme aşamasında hata yapıyor olabilirsiniz. Kırmızı ruj sürmenin en eğlenceli tarafı bir saniyede sizi bambaşka birine çevirmesi değil mi? Dudak çizgilerinize dolmuyor, bardaklara bulaşmıyor, gün içerisinde dudaklarınızda parça parça kalmıyorsa... Bu sorunları yaşıyorsanız rujunuzu sürerken bazı hatalar yaptığınız ortada. Neyse ki kusursuz bir şekilde kırmızı ruj sürmek sandığınız kadar zor değil.

1. Dudaklarınızı ruja hazırlayın

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Hangi renk ruj sürerseniz sürün, aslında ilk yapmanız gereken dudaklarınızı hazırlamak olmalı. Tıpkı yüzünüzün diğer kısımlarına gösterdiğiniz ilgi gibi dudaklarınız da ilgiyi hak eder. Ölü derileri temizlemeye peeling yaparak başlayabilirsiniz. Bu aşamada size önerimiz L'Oréal Paris Şeker Peelingi. İçinde 3 doğal şeker, kakao ve Hindistan cevizi yağları var. Rujunuzu sürmeden önce peelingden küçük bir miktar alın, dudaklarınıza hafifçe masaj yapın. Sonra temizleyin. L'Oréal Paris Şeker Peelingi, dudaklarınızdaki ölü derileri temizlerken bakımını da yapar.

L'Oréal Paris Şeker Peelingi'ni satın almak için tıklayın.

2. Peeling sonrası nemlendirmeyi atlamıyoruz

Peelingin ardından dudakları nemlendirerek devam ediyoruz. Yaz kış fark etmiyor, dudaklar sıcaktan da soğuktan da aynı derecede etkileniyor. Nemlendirmezseniz o istemediğiniz çatlak görünümle baş başa kalabilirsiniz. Size hemen doğal bir dudak nemlendiricisi önerelim. Organique Dudak Balmı Çikolata, tamamen doğal içeriğe sahip. Paraben, formaldehit, vazelin, SLES, SLS, ALS, parafin yağlari ve silikon içermez. Bir sonraki aşamaya geçmeden önce az bir miktar nemlendiriciyi dudaklarınıza sürün ve tamamen emilmesini bekleyin. Sadece ruj sürmeden önce değil, gündelik yaşamınızda dudaklarınızı hava koşullarının olumsuz etkilerinden korumak için de kullanabilirsiniz.

Organique Dudak Balmı Çikolata'yı satın almak için tıklayabilirsiniz.

3. Dudakları nötrlüyoruz

Rujunuz dudaklarınızda renk mi değiştiriyor? Çok normal. Çünkü dudaklarınızın da bir rengi var ve ruju sürdüğünüzde dudak renginiz nasıl görüneceğini etkiliyor. Kapatıcınızdan yardım almak ister misiniz? Dudaklarınızın rengini kapatıcınız ile nötrleyebilirsiniz, rujunuz da bu sayede kendi renginde görünür. Ayrıca kalıcılığı da artar. Kapatıcı olarak size L'Oreal Paris True Match Concealer'ı öneriyoruz. Farklı renk tonları için bolca seçenek bulabilirsiniz. Sünger aplikatörü kullanarak dudaklarınızın farklı noktalarına birkaç dama kapatıcı sürün ve yayın. Bu kadar kolay, sonraki aşamaya geçmeye hazırsınız.

L'Oreal Paris True Match Concealer'ı satın almak için tıklayın.

Geldik dudakları çerçeveleme kısmına



Kusursuz kırmızı ruj sürmenin sırrı dudak hatlarını çerçevelemekten geçer. Böylece ruju dudaklarınızın dışına sürmemeyi başarabilirsiniz. Kaleminizi süreceğiniz ruj tonuna yakın seçmenizi öneririz. Tabi 80'ler partisine gitmiyorsanız. O yılları hatırladınız mı? Rujdan kat kat koyu dudak kalemi sürme modası vardı. Tekrar moda olmamasını diliyoruz. Kaleminizi Maybelline New York Color Sensational Dudak Kalemi serisinden seçebilirsiniz. Sürülmesi kolay, kalıcılığı tam istediğiniz gibi. Birkaç farklı kırmızı tonu mevcut, rujunuzla kaleminiz arasında uyum sağlamak için zorlanmazsınız.

Maybelline New York Color Sensational Dudak Kalemi seçenekleri arasından aradığınız kırmızıyı bulmak için tıklayın.

5. Mat ruj sevmeyen var mı?

Mat rujlara bayılıyoruz, hele ki kırmızı olursa bayılmamızın limiti yok. Kırmızı ruj dünyasının en mat, en çarpıcı, kendinden en çok söz ettireni hangisi biliyor musunuz? M.A.C.'in Retro Matte Lipstick serisinden Ruby Woo. Ünlüler, ünsüzler, herkesin dudağında bu ruju görebilirsiniz. Tamamen mat, sürdükten sonra rujdan ışıltı beklemeyin. Açıkçası sürmesi de pek kolay değil, sokağa çıkmadan önce birkaç deneme yapmanızı öneririz. Ama size yukarıda bahsettiğimiz adımları takip ettikten sonra Ruby Woo dudaklarınızda şahane duracak, eminiz.

M.A.C.'in Retro Matte Lipstick Ruby Woo'yu satın almak için tıklayın.

6. "Bana yakışmaz." demeyin

Ten rengi ile uyumlu kırmızı ruj seçmek hiç kolay değil. Kadınları bu dertten kurtarmak isteyen Maybelline şahane bir atılım yaparak her ten rengine yakışan bir kırmızı ruj tonu elde etmeyi başarmış. Maybelline New York Color Sensational Made For All Ruj Ruby For Me'den bahsediyoruz. 50 farklı cilt tonu üzerinde yapılan denemeler sonrasında rujun her ten rengine uygun olduğu kanıtlanmış. Demek ki ne yapıyoruz, seçim yapmakta zorlandığımız anlarda Ruby For Me'yi alıp zamanımızı boşa harcamıyoruz.

Ruby For Me'yi satın alıp uyum sorununu ortadan kaldırmak için hemen tıklayın.

7. Belki de size likit ruj daha uygun

Stick rujları sürme konusunda zorlanıyorsanız likit rujları da deneyebilirsiniz. Burada da rujun aplikatörünün formu devreye giriyor. Bazı aplikatörler kelimenin tam anlamıyla ruju kusursuz sürmeniz için tasarlanmış. Likit ruj önerisi için Shiseido'yu seçtik. Uzun süre dayanan ve dudakları nemlendiren formülü ile bu ruj kalbinizi fethedecek. Canlı ve parlak bir kırmızı arayanlar için ideal. Uygulaması da kolay. Yapısından dolayı dudaklarınızın her noktasına eşit olarak dağılır, en önemlisi de gün içinde dökülme yapmaz.

Shiseido Lacquerink Lipshine Kırmızı Ruj'u satın almak için tıklayın, bütün gün ruj tazeleme derdini bitirin.

8. İyi ki kalem ruj yapmışlar

Likit ya da stick rujlara bir alternatifimiz var. Kalem rujlar! Bu rujların en güzel tarafı, hem dudak kalemi hem de ruj olarak kullanılmaları. Artık o an hangisine ihtiyacınız varsa. Hatta başka bir formda ruj süreceksiniz kalem rujunuz ile dudaklarınızı tamamen doldurabilir, sonrasında diğer rujunuzu üzerine uygulayıp kalıcılığını artırabilirsiniz. Hangi kalem ruju seçeceğinizi bilemiyorsanız Jane Iredale Play On Lip Crayon'u hiç denemediğinizi düşünüyoruz. Nemlendirici etkisi ile dudaklarınızı kurutmaz. Zaten başlangıç aşamasında nemlendiricinizi sürmeyi unutmadınız, değil mi?

Jane Iredale Play On Lip Crayon'u satın almak için tıklayın.

9. Bir tane de saten bitişli olsun

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Şöyle şık davetlerde "Ben buradayım." diyeceğiniz saten bitişli bir kırmızı ruj da olmazsa olmaz. L'Oréal Paris Color Riche Saten Bitişli Ruj 125 Maison Marais'i seçtik çünkü bu ruju kullanan herkes ona hayran kaldı. Rujun argan yağı ile zenginleştirilmiş formulü dudaklarınızı beslemeyi de ihmal etmiyor. Rujun yapısı o kadar yumuşak ki sürerken hiç zorlanmıyorsunuz. Kremsi ve saten bitişi ile dudağınızda harika bir görünüm oluşturacak. Dağılıp dudak çizgilerinin içine dolmuyor. Daha ne olsun?

L'Oréal Paris Color Riche Saten Bitişli Ruj 125 Maison Marais'i satın almak için tıklayın.

10. Fırça hayat kurtarır



"Ne yaparsam yapayım, kırmızı rujum istediğim gibi durmuyor." diyorsanız en kolay yöntemi en sona sakladık. Fırça kullanıyoruz. Ruj sürmenin en kolay yolu ruju fırça yardımıyla uygulamak. Hemen bir tane Flormar Dudak Fırçası alıyorsunuz ve bu eziyet son buluyor. Rujunuzu fırçanıza alın, dudaklarınıza nazikçe sürün. Bu kadar! Şimdiye kadar uğraştığınıza değdi mi? Fırçayı dudaklarınızı çevrelemek için de kullanabilirsiniz. Tıpkı bir kalem gibi dudaklarınız kenarını fırça yardımıyla belirginleştirin. Hem de kalem ve ruj tonu uygunluğunu tutturmak için uğraşmazsınız.

Flormar Dudak Fırçası'yla kırmızı ruj sürme uzmanı olmak için tıklayın.

Amazon’da 14 Kasım’a kadar geçerli, binlerce üründe en iyi fiyat garantisi kampanyasının detayları için tıklayınız!

Binlerce üründe en iyi fiyat garantisi kampanyasına ait tüm ürünleri görmek için tıklayınız!