Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar etti

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, İl Emniyet Müdürlüğü'nde intihar girişiminde bulundu.

Olay, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde bugün öğleden sonra meydana geldi. 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, iddiaya göre Emniyet Müdürlüğü içinde tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

