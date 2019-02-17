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Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 17:55 | Son Güncelleme

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında intihar girişiminde bulundu. Mustafa Ateş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar etti

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, İl Emniyet Müdürlüğü'nde intihar girişiminde bulundu.

Olay, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde bugün öğleden sonra meydana geldi. 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, iddiaya göre Emniyet Müdürlüğü içinde tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Hatay Asayiş Şube Müdürü mustafa ateş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Müdürüm yazık etmişsin kendine..sen eğer bu hale düşersen vatandaş olarak bizler ne yapalım..Allah yardımcın olsun acil şifalar dilerim
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