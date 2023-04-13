HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hatay'da 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı

Hatay'da 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı

13.04.2023 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da yıkılan ve 1200'e yakın kişinin yaşamını yitirdiği 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı.

Hatay'da 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı

Hatay'da yıkılan ve 1200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde 5 kattan oluşan, 58 bloğun tamamının yıkıldığı ve yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği "600 Evler Sitesi" olarak bilinen "600 Evler Konut Yapı Kooperatifi"nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tinerle soba yakmaya çalışırken canından oldu!Tinerle soba yakmaya çalışırken canından oldu!
'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı
Ankara'da 7 katlı apartmanda patlama!Ankara'da 7 katlı apartmanda patlama!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın çağrısı sonrası yeni açıklama: "Kamu bankaları..."

Erdoğan'ın çağrısı sonrası yeni açıklama: "Kamu bankaları..."

100 milyon euro! Beşiktaş turnayı gözünden vurdu!

100 milyon euro! Beşiktaş turnayı gözünden vurdu!

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından salonu terk ettiler

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından salonu terk ettiler

AK Partili Hamza Dağ'dan dikkat çeken sözler!

AK Partili Hamza Dağ'dan dikkat çeken sözler!

Evlat vahşeti! Annesini katletti, babasını ağır yaraladı

Evlat vahşeti! Annesini katletti, babasını ağır yaraladı

Teröristbaşı Fethullah Gülen ile görüştü mü? Sadullah Ergin canlı yayında yanıt verdi

Teröristbaşı Fethullah Gülen ile görüştü mü? Sadullah Ergin canlı yayında yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

'Sütyen' yorumu kocasını çok kızdırdı! Kendini tutamadı

'Sütyen' yorumu kocasını çok kızdırdı! Kendini tutamadı

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.