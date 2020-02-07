Hatay'da acı olay! 'İşsizim' dedi, valilik önünde kendini ateşe verdi

Valilik'ten yapılan açıklamada, eşinden boşanan Adem Y.'nin psikolojik rahatsızlığı olduğu, daha önce de kendisini yakma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Hatay’da eşinden boşanan 2 çocuk babası Adem Y., sabah saatlerinde Valilik binasına giderek, işsiz olduğunu belirtip, yetkililerden yardım istedi. Yetkililer yardım etme sözü verdi, ancak Adem Y. ikna olmadı. Dışarı çıkan Adem Y., bir süre sonra elinde benzin şişesiyle geri döndü.

Valilik binasının önünde şişedeki benzini üzerine döken Adem Y., kendisini yakacağını söyledi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Adem Y.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ancak Adem Y. çakmağı çakıp, kendisini ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalıp, koşmaya başlayan Adem Y.’ye, valilik personeli ve esnaf yangın tüpüyle müdahale etti.

Alevler söndürüldükten sonra Adem Y., çağırılan ambulansla Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Adem Y., yolda yaşamını yitirdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Hatay Valiliği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Adem Y.nin psikolojik sorunları olduğu, daha önce de kendisini yakma teşebbüsünde bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi: