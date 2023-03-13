HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay'da dağıtılan yemekten zehirlenen oldu mu? Kızılay'dan net açıklama

Hatay'da dağıtılan yemekten zehirlenen oldu mu? Kızılay'dan net açıklama

13.03.2023 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'da dağıtılan yemeğin zehirlenmeye neden olduğu iddiasına ilişkin, "Söz konusu bölgede gerçekleştirilen yemek dağıtımından yararlanan 11 bin kişide benzer semptomların görülmemiş olması ya da bir problem bildirilmemiş olması iddiaların dayanaksız olduğu ihtimalini doğurmaktadır." açıklamasını yaptı.

Hatay'da dağıtılan yemekten zehirlenen oldu mu? Kızılay'dan net açıklama

Kızılay, Hatay’da dağıtılan yemekten zehirlenenler olduğu iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

"YASAL HAKLAR SONUNA KADAR KULLANILACAK"

Yemek dağıtımından yararlanan 11 bin kişide benzer semptomların görülmemiş olması ya da bir problem bildirilmemiş olmasının iddiaların dayanaksız olduğu ihtimalini doğurduğu belirtilen açıklamada, “Yapılan incelemenin ardından mezkur iddiaların ispat edilememesi durumunda Kızılay bu dezenformasyon ve itibar suikastı girişimine karşı yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır” denildi.

43 NOKTADA 11 BİN KİŞİYE SUNULDU

Kızılay tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kızılay’ın Hatay’da dağıttığı yemekten zehirlenenler olduğu iddiaları üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. İddianın dile getirildiği gün ve öncesindeki 3 gün içerisinde Kızılay’ın yemek menüsünde İzmir köfte yer almamıştır. Kızılay, Hatay’da yemeklerini merkezi aşevinde yapmakta, bu yemekler 43 noktada yaklaşık 11 bin kişiye sunulmaktadır. Yapılan tüm yemeklerin ’şahit numuneleri’ ise 3 gün süreyle herhangi bir olumsuzluk olması halinde incelenmek için bekletilmektedir. İddia sahibi şahsın ifade ettiği bölgede bugün öğle yemeğinde bin 500 kişilik, akşam yemeğinde ise bin 800 kişilik yemek dağıtımı yapılmıştır. Öğle yemeği menüsünde etli kuru fasulye, pirinç pilavı ve turşu, akşam yemeğinde ise Arap kebabı, bulgur pilavı ve meyve dağıtımı yapılmıştır.

Söz konusu bölgede gerçekleştirilen yemek dağıtımından yararlanan 11 bin kişide benzer semptomların görülmemiş olması ya da bir problem bildirilmemiş olması, iddiaların dayanaksız olduğu ihtimalini doğurmaktadır” denildi.

"ADI GEÇENLERİN BİLGİSİNE SUNULACAK"

Açıklamada, “Kızılay koordinasyonunda afetin başından bugüne kadar yaklaşık 150 milyon kişilik sıcak yemek çıkartılmıştır. Bu olağanüstü şartlarda dahi hiçbir vatandaşımızın olumsuz bir durumla karşılaşmadığı gerçeğini kamuoyunun dikkatine sunmakta büyük yarar görüyoruz. İddiayı ortaya atan şahıs ve iddiada adı geçen tüm vatandaşlarımızın bilgisine başvurulacaktır. Yapılan incelemenin ardından mezkur iddiaların ispat edilememesi durumunda Kızılay bu dezenformasyon ve itibar suikastı girişimine karşı yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sünnet için götürülmüştü! Annesi ameliyathaneyi bastı...Sünnet için götürülmüştü! Annesi ameliyathaneyi bastı...
Memleket Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladıMemleket Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
AFAD Başkanı duyurdu! Deprem bölgesinde can kaybı yükseldiAFAD Başkanı duyurdu! Deprem bölgesinde can kaybı yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Hatay Kızılay yemek

En Çok Okunan Haberler

Oscar'a derin dekolteler damga vurdu! Arkasına bir bakan bir daha baktı

Oscar'a derin dekolteler damga vurdu! Arkasına bir bakan bir daha baktı

'Altılı masa EYT'lilerin maaşını ödeyemeyecek'

'Altılı masa EYT'lilerin maaşını ödeyemeyecek'

Cumhur İttifakı genişliyor mu? AK Parti duyurdu!

Cumhur İttifakı genişliyor mu? AK Parti duyurdu!

İki fotoğraf arasında bir yıl var... Yer: Muğla!

İki fotoğraf arasında bir yıl var... Yer: Muğla!

Tartışma yaratacak sözler! 'Cumhur İttifakı, yeni 6'lı Masa olmuştur'

Tartışma yaratacak sözler! 'Cumhur İttifakı, yeni 6'lı Masa olmuştur'

Erdoğan ve Destici arasında kritik görüşme! Açıklama geldi

Erdoğan ve Destici arasında kritik görüşme! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.