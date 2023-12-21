HATAY'DA DEPREM! Hatay Üçgedik'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 21 ARALIK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Hatay'da deprem meydana geldi. Yapılan açıklama sonrası Hatay başta olmak üzere Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Hatay depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Hatay'da deprem açıklaması...

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 21:24'te Hatay Antakya'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.19 kilometre olarak açıklandı. Depremin Hatay Üçgedik açıklarında gerçekleştiği bildirildi.

KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.2023.12.21 21:24:32 36.3215 36.1672 5.4 -.- 4.1 -.- UCGEDIK-(HATAY) İlksel

2023.12.21 20:56:48 38.1523 36.9650 5.0 -.- 2.3 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.21 20:29:55 40.5755 27.6663 5.0 -.- 3.1 -.- TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2023.12.21 18:18:15 37.3017 37.0100 5.2 -.- 1.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.21 17:34:35 38.0547 36.5265 5.6 -.- 1.9 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.21 17:29:11 38.1697 26.1608 1.0 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.21 17:10:27 39.2982 27.7895 5.0 -.- 1.7 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) İlksel

2023.12.21 17:03:07 40.7100 27.5398 7.1 -.- 3.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.12.21 16:47:22 38.1582 26.0817 7.0 -.- 1.6 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.21 15:51:15 38.3362 37.4878 4.5 -.- 2.0 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.21 15:10:04 37.1342 28.9213 1.3 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.12.21 15:08:53 37.1418 28.9030 6.7 -.- 2.1 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel

2023.12.21 14:56:24 37.1438 28.9143 7.8 -.- 2.2 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel

2023.12.21 14:43:14 38.4943 40.2583 9.9 -.- 1.8 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

21-12-2023 21:24:33 36.3308 36.1531 9.19 MW 4.1 Antakya (Hatay) 613581

21-12-2023 20:56:49 38.1483 36.9381 7.02 ML 2.4 Afşin (Kahramanmaraş) 613582

21-12-2023 20:29:55 40.5686 27.6814 6.95 ML 2.8 Marmara Denizi - [04.26 km] Marmara (Balıkesir) 613579

21-12-2023 18:53:12 38.1011 37.7931 7 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 613580

21-12-2023 18:18:15 37.3203 37.0325 7.02 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 613577

21-12-2023 17:34:36 38.0186 36.3536 7 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 613578

21-12-2023 17:29:11 38.1558 26.1192 15.7 ML 2.2 Ege Denizi - [18.16 km] Çeşme (İzmir) 613576

21-12-2023 17:03:08 40.7247 27.4839 10.4 ML 3.1 Marmara Denizi - [12.93 km] Şarköy (Tekirdağ) 613575

21-12-2023 16:47:21 38.1069 26.0103 20 ML 1.6 Ege Denizi - [28.72 km] Çeşme (İzmir) 613574





