HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HATAY'DA DEPREM! Hatay Üçgedik'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 21 ARALIK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

HATAY'DA DEPREM! Hatay Üçgedik'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 21 ARALIK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

21.12.2023 22:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem Hatay yakınında haberleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 21 Aralık Perşembe günü Hatay'da bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 9.19 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Gaziantep, Kilis ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar sarsıntının detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, Hatay'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Hatay Üçgedik depremi detayları...

HATAY'DA DEPREM! Hatay Üçgedik'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 21 ARALIK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Hatay'da deprem meydana geldi. Yapılan açıklama sonrası Hatay başta olmak üzere Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Hatay depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Hatay'da deprem açıklaması...

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 21:24'te Hatay Antakya'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.19 kilometre olarak açıklandı. Depremin Hatay Üçgedik açıklarında gerçekleştiği bildirildi.

ezgif.com-webp-to-jpg

KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.2023.12.21 21:24:32 36.3215 36.1672 5.4 -.- 4.1 -.- UCGEDIK-(HATAY) İlksel
2023.12.21 20:56:48 38.1523 36.9650 5.0 -.- 2.3 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.21 20:29:55 40.5755 27.6663 5.0 -.- 3.1 -.- TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2023.12.21 18:18:15 37.3017 37.0100 5.2 -.- 1.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.21 17:34:35 38.0547 36.5265 5.6 -.- 1.9 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.21 17:29:11 38.1697 26.1608 1.0 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.21 17:10:27 39.2982 27.7895 5.0 -.- 1.7 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2023.12.21 17:03:07 40.7100 27.5398 7.1 -.- 3.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.12.21 16:47:22 38.1582 26.0817 7.0 -.- 1.6 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.21 15:51:15 38.3362 37.4878 4.5 -.- 2.0 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.21 15:10:04 37.1342 28.9213 1.3 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.12.21 15:08:53 37.1418 28.9030 6.7 -.- 2.1 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2023.12.21 14:56:24 37.1438 28.9143 7.8 -.- 2.2 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2023.12.21 14:43:14 38.4943 40.2583 9.9 -.- 1.8 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

21-12-2023 21:24:33 36.3308 36.1531 9.19 MW 4.1 Antakya (Hatay) 613581
21-12-2023 20:56:49 38.1483 36.9381 7.02 ML 2.4 Afşin (Kahramanmaraş) 613582
21-12-2023 20:29:55 40.5686 27.6814 6.95 ML 2.8 Marmara Denizi - [04.26 km] Marmara (Balıkesir) 613579
21-12-2023 18:53:12 38.1011 37.7931 7 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 613580
21-12-2023 18:18:15 37.3203 37.0325 7.02 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 613577
21-12-2023 17:34:36 38.0186 36.3536 7 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 613578
21-12-2023 17:29:11 38.1558 26.1192 15.7 ML 2.2 Ege Denizi - [18.16 km] Çeşme (İzmir) 613576
21-12-2023 17:03:08 40.7247 27.4839 10.4 ML 3.1 Marmara Denizi - [12.93 km] Şarköy (Tekirdağ) 613575
21-12-2023 16:47:21 38.1069 26.0103 20 ML 1.6 Ege Denizi - [28.72 km] Çeşme (İzmir) 613574

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem!Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Boşanma aşamasındaki eşini parkta öldürdü!Boşanma aşamasındaki eşini parkta öldürdü!
Türk astronotun uzaya gidiş tarihi ertelendi!Türk astronotun uzaya gidiş tarihi ertelendi!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Antakya son dakika deprem hatayda deprem
En Çok Okunan Haberler
Herkes İstanbul'u beklerken AK Parti'den sürpriz Ankara hamlesi! 'Eski bakan ikna edildi' iddiası...

Herkes İstanbul'u beklerken AK Parti'den sürpriz Ankara hamlesi! 'Eski bakan ikna edildi' iddiası...

Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı dehşet saçtı!

Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı dehşet saçtı!

Taraftar otobüsün önünü kesti, Emre Belözoğlu'na söz verdirtti!

Taraftar otobüsün önünü kesti, Emre Belözoğlu'na söz verdirtti!

506 hakim ve savcının görev yeri değişti! Aralarında Polat çiftinin soruşturmasını yürüten savcı da var

506 hakim ve savcının görev yeri değişti! Aralarında Polat çiftinin soruşturmasını yürüten savcı da var

Prag'da üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Prag'da üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.