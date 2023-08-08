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  4. Hatay'da devrilen tıra otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı!

Hatay'da devrilen tıra otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı!

08.08.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da hurda yüklü tır karşı şeride geçip otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatay'da devrilen tıra otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen tıra çarpan otomobilin şoförü öldü, tır sürücüsü ile otomobildeki bir kişi yaralandı.

B.B. idaresindeki hurda inşaat demiri yüklü tır, Dörtyol ilçesi İskenderun-Payas otobanında sürücüsünün direksiyon hamiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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Devrilen tıra arkadan gelen Ahmet Çağırır'ın kullandığı otomobil çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki bir kişi ile tır şoförü B.B. yaralandı.

Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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trafik kazası Hatay

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