HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı... Ölü ve yaralılar var

Hatay'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı... Ölü ve yaralılar var

12.09.2022 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, Hatay'da akşam saatlerinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu can pazarı yaşandı. Kazada Güner Cömert ve Hanifi Çoğan isimli vatandaş hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada iki kişi de yaralandı.

Hatay'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı... Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Antakya- İskenderun Karayolu Kıcı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlardaki Güner Cömert ve Hanifi Çoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer 2 kişi ise ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve yaralılar var...Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve yaralılar var...
Bulgarlar bu kez okul alışverişi için geldi!Bulgarlar bu kez okul alışverişi için geldi!
Kız çocuğunun ölümünde mide bulandıran iddia! 'Bezini açtık, kanımız dondu'Kız çocuğunun ölümünde mide bulandıran iddia! 'Bezini açtık, kanımız dondu'
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki aile arasındaki ‘kız isteme’ kavgası sonrası ortalık karıştı! Mahallenin elektriği kesildi... Çok sayıda yaralı var

İki aile arasındaki ‘kız isteme’ kavgası sonrası ortalık karıştı! Mahallenin elektriği kesildi... Çok sayıda yaralı var

"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı

"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı

Ronaldo'nun paylaşımı ortalığı yıktı! Hayranları öfke kusuyor...

Ronaldo'nun paylaşımı ortalığı yıktı! Hayranları öfke kusuyor...

Miçotakis'ten flaş 'Türkiye' açıklaması! 'Her zaman açığım'

Miçotakis'ten flaş 'Türkiye' açıklaması! 'Her zaman açığım'

Son dakika: İstanbul'da AVM'de silahlı kavga çıktı! Yaralıların olduğu bildirildi...

Son dakika: İstanbul'da AVM'de silahlı kavga çıktı! Yaralıların olduğu bildirildi...

MSB acı haberi duyurdu! 4 asker şehit, 2 asker yaralı

MSB acı haberi duyurdu! 4 asker şehit, 2 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.