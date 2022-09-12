Hatay'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı... Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Antakya- İskenderun Karayolu Kıcı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlardaki Güner Cömert ve Hanifi Çoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer 2 kişi ise ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

