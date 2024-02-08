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Hatay'da kim önde? Lütfü Savaş ne kadar oy alacak? Mehmet Öntürk'ten iddialı sözler: "Aramızdaki fark..."

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.02.2024 06:46 | Son Güncelleme:
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Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Hatay son seçim anket sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, katıldığı canlı yayında Savaş ile aralarındaki oy farkıyla ilgili iddialı açıklamalarda bulunurken; oy oranlarını da açıkladı.

Hatay'da kim önde? Lütfü Savaş ne kadar oy alacak? Mehmet Öntürk'ten iddialı sözler: "Aramızdaki fark..."

Yerel seçimlere iki aydan daha az bir süre kalırken; Ankara, İstanbul ve İzmir'in yanından seçim sonuçlarının en çok merak edildiği illerin başında Hatay geliyor. 6 Şubat depremlerinde en çok can kaybının yaşandığı kentte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesi tartışmalara yol açtı.

LÜTFÜ SAVAŞ PROTESTO EDİLDİ

Depremin yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliklerinde Savaş'ın protesto edilmesi tartışmaları da alevlendirirken 'Lütfü Savaş'ın adaylığı geri mi çekilecek?' sorusu akıllara gelmişti. Savaş ise söz konusu iddiaları yalanlayarak adaylığının devam ettiğini duyurmuştu.

SAVAS

AK PARTİLİ ÖNTÜRK'TEN İDDİALI SÖZLER

6 Şubat'taki depremlerin ardından ilk kez yapılacak yerel seçimlerde nasıl bir sonuç çıkacağı merak edilirken; AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk'ten de dikkat çeken açıklamalar geldi.

tv100 yayınına konuk olan Öntürk; Hatay'daki oy oranlarıyla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

22 yıllık iktidarımız boyunca hiçbir ilde oy verdi oy vermedi diye hizmetlerimizi yaparken ayrım yapmadık. Hiçbir ilçemizde burası oy verdi vermedi diye ayrım yapmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın politikası da onun yol arkadaşlarının politikası da bellidir.

MEHMET

"HATAY'DA TÜM HİZMETLERİ MERKEZİ YÖNETİM YAPTI"

6 Şubat’tan sonra maalesef tüm hizmetler, merkezi hükümet tarafından Hatay’a yapıldı. Bugün içme suyu kime ait? Büyükşehre ait dimi. Kanalizasyon kime ait büyükşehre ait. Tüm bu hizmetleri ya Devlet Su İşleri aracılığı ile yapıyoruz ya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığı ile ya da İller Bankası aracılığı ile yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemek istediği, mental olarak merkezi hükümet ile yerel birlikte, aynı mantıkta bakabilirse hizmet çok daha aktif, çok daha hızlı olur anlamında söyledi.

"BU SEÇİMDE CUMHUR İTTİFAKI 55'İN ÜZERİNDE ALIR"

Benim sahada gördüğüm bu seçimde 55’in üzerinde Cumhur İttifakı alır. CHP’de 40’larda alır diye düşünüyorum. Ben netice itibari ile aramızda 15 puan bir fark olacağı kanaatindeyim.


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