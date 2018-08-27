Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

Muradiye Mahallesi’nde yaşayan İsmail Ç. (26), bir süre ayrı yaşadığı ve sonra barıştığı eşi Hülya Ç. (23) ile yeniden kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle evde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Ç., silahla önce eşini kolundan sonra kendisini başından vurdu.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İsmail Ç'nin getirdiği cinnet sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, balkon korkuluğundan belden yukarısı sarkan İsmail Ç'nin başından kanlar aktığı ve yanına gelen bir kadının onu tutarak beklediği görülüyor.
Mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı görüntülerde balkondan asılı olduğu yerden indirilen gence sağlık ekiplerinin müdahale etmesi yer alıyor. (İHA)
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