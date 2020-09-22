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Hatay’da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 11:26 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hatay’da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, D-817 karayolunda meydana gelen kazada Abeş Öztürk yönetimindeki otomobil, Muhammet Şeker idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki sürücü, Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada sürücülerden Abeş Öztürk hayatını kaybederken diğer aracın sürücüsü, 112 sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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