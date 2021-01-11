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  4. Hatay'da koronavirüsü yenen kişi 'Erik Dalı' oynayarak taburcu oldu

Hatay'da koronavirüsü yenen kişi 'Erik Dalı' oynayarak taburcu oldu

11.01.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüsü (covid-19) yenen 60 yaşındaki Mehmet Akif Eski, "Erik Dalı" oynayarak hastaneden taburcu oldu.

Emekli Mehmet Akif Eski, eklem ağrıları ve yüksek ateş şikayetiyle eşi Döne Eski ile devlet hastanesine başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine, İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Mehmet Akif Eski, yaklaşık 15 günlük tedavi sürecinde sonra iyileşti.

ERİK DALI OYNAYARAK TABURCU OLDU

Covid-19'u yenerek hastaneden doktor ve sağlık çalışanları eşliğinde taburcu olan Mehmet Akif Eski’nin hastaneden ‘Erik Dalı’ oynayarak çıkması, renkli görüntüler oluşturdu.

Kendisini tedavi eden doktor, hemşire, hastane personellerine ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Eski, "Hayatım boyunca sağlık çalışanlarımızın hep yanında oldum, bundan sonra da her zaman sizlerin yanında ve destekçinizim. Herkesi seviyorum. Sağlıkçıları daha çok seviyorum" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Tedavi süreci sonunda koronayı yenen Mehmet Akif Eski, mutluluğunu ve hastaneden oynayarak çıktığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

(İHA)

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