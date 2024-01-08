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  4. Hatay'da Ördekler suç örgütünün lideri eski boksör yakalandı!

Hatay'da Ördekler suç örgütünün lideri eski boksör yakalandı!

08.01.2024 17:23 | Son Güncelleme:
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Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Ördekler' suç örgütünün liderini başarılı bir operasyonla yakaladı.

Hatay'da Ördekler suç örgütünün lideri eski boksör yakalandı!

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, hakkında birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ‘Ördekler’ suç örgütünün lideri M.Ö. isimli şahsın 2023 yılı Ocak ayından bu yana firari olduğu tespit edildi.

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ESKİ BOKSÖRE OPERASYON!

Geçtiğimiz Cumartesi günü, eski boksör olan M.Ö.'nün yakalanmasına yönelik özel harekat görevlilerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda bahse konu suç örgütü elebaşı, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı. Şahıs, Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

(İHA)

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