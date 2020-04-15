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Hatay'da son dakika deprem haberi! (AFAD duyurdu-Son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 10:51 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Hatay'da peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Yayladağı ilçesi olan 4.7 ve 4.4 büyüklüğünde iki depremin olduğunu duyurdu. Öte yandan saat 01.37'de de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Hatay'da son dakika deprem haberi! (AFAD duyurdu-Son depremler)

AFAD'ın verilerine göre, Akdeniz'de Hatay Yayladığı'na 30,94 kilometre uzaklıkta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10:40'da meydana gelen deprem yerin 24 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Hatay, Yayladağı açıklarında saat 10.40'ta 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. " denildi.

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4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Saat 11.38'de Yayladağı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

HATAY GECE DE SALLANDI

Akdeniz'de saat 01.37'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

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