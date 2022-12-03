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  4. Hatay'da terör örgütü operasyonu: 7 DEAŞ'lı yakalandı

Hatay'da terör örgütü operasyonu: 7 DEAŞ'lı yakalandı

03.12.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da DEAŞ terör örgütüne bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, mühimmat, yaşam malzemesi ve dijital materyaller ele geçirildi.

Hatay'da terör örgütü operasyonu: 7 DEAŞ'lı yakalandı

MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütüne bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Reyhanlı’da 5 ve irtibatlı oldukları Mersin’de 2 olmak üzere toplam 7 örgüt mensubu gözaltına alındı.

MOTOSİKLET DE ELE GEÇİRİLDİ

Yayladağı kırsal alanındaki bir noktada zulalanmış vaziyette 3 adet ruhsatsız tabanca, 146 adet fişek, 1 adet dürbün, 5 adet uyku tulumu, 1 top sargı bezi, 5 adet enjektör, 2 adet bıçak, 2 adet pense yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

İkametlerinde örgütsel içerikli olduğu değerlendirilen 9 adet cep telefonu, 6 adet SİM kart, 2 adet hafıza kartı, 2 adet flaş bellek, 2 adet çadır, 4 adet kampet, 1 sahte plakalı şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi. (İHA)

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Hatay DEAŞ

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