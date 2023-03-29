HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay'daki fırtına çok sayıda çadırı yıktı! Depremzedeler zor anlar yaşadı

Hatay'daki fırtına çok sayıda çadırı yıktı! Depremzedeler zor anlar yaşadı

29.03.2023 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da, dün geceden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağış ve şiddetli fırtına çadırkentlere zarar verdi. Antakya ve Defne'de çok sayıda çadır yıkılırken, depremzedeler zor anlar yaşadı.

Hatay'daki fırtına çok sayıda çadırı yıktı! Depremzedeler zor anlar yaşadı

Depremin vurduğu Hatay’da şiddetli fırtına ve yağışlı hava depremzedeleri olumsuz etkiledi. Antakya ve Defne ilçelerindeki bazı çadır kentlerdeki çadırlara rüzgar zarar verdi.

AW858902_01

Ekipler çadır kentlerin su altında kalmaması için büyük çaba sarf ederken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Birçok çadır tamamen yıkılırken, vatandaşlar güvenli noktaya taşındı.

AW858902_02

ÇOK SAYIDA ÇADIR YIKILDI

Çadırların etrafında kum, kum torbası ve iple alınan tedbirlere rağmen şiddetli rüzgarda onlarca çadır yıkılırken, Mehmetçik ve görevliler diğer çadırların yıkılmaması için önlemler aldı.
AW858902_04

Görevliler vatandaşların eşyalarının ıslanmaması için palet dağıtımı da gerçekleştirdi. Fırtınanın gece yarısı etkisini kaybetmesi bekleniyor. (İHA)

AW858902_07

AW858902_08

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce Adana ardından Kahramanmaraş! Deprem çevre illerde de hissedildi Önce Adana ardından Kahramanmaraş! Deprem çevre illerde de hissedildi
Çok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilirÇok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilir
'Oy vermem' dedi, jet yanıt geldi!'Oy vermem' dedi, jet yanıt geldi!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Fırtına

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan tarih vererek duyurdu!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan tarih vererek duyurdu!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş duyurdu! ‘Mehmet Aslantuğ teklifimizi kabul etti…’

TİP Genel Başkanı Erkan Baş duyurdu! ‘Mehmet Aslantuğ teklifimizi kabul etti…’

Skandal videolara tepki yağıyor! Arabasına aldığı kızlara...

Skandal videolara tepki yağıyor! Arabasına aldığı kızlara...

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması! Başka partiye geçecek mi?

Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması! Başka partiye geçecek mi?

'Hizbullahçıyız' deyip tehditler yağdırdı! CHP harekete geçti

'Hizbullahçıyız' deyip tehditler yağdırdı! CHP harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.