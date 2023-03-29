Hatay'daki fırtına çok sayıda çadırı yıktı! Depremzedeler zor anlar yaşadı

Depremin vurduğu Hatay’da şiddetli fırtına ve yağışlı hava depremzedeleri olumsuz etkiledi. Antakya ve Defne ilçelerindeki bazı çadır kentlerdeki çadırlara rüzgar zarar verdi.

Ekipler çadır kentlerin su altında kalmaması için büyük çaba sarf ederken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Birçok çadır tamamen yıkılırken, vatandaşlar güvenli noktaya taşındı.

ÇOK SAYIDA ÇADIR YIKILDI

Çadırların etrafında kum, kum torbası ve iple alınan tedbirlere rağmen şiddetli rüzgarda onlarca çadır yıkılırken, Mehmetçik ve görevliler diğer çadırların yıkılmaması için önlemler aldı.



Görevliler vatandaşların eşyalarının ıslanmaması için palet dağıtımı da gerçekleştirdi. Fırtınanın gece yarısı etkisini kaybetmesi bekleniyor. (İHA)



