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Hatay'daki patlamanın ardından teröre Türk bayraklı tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 09:33 | Son Güncelleme

Hatay İskenderun'da dün akşam yaşanan patlama sonrası bu sabah çekilen görüntüler dikkat çekti. Patlama nedeniyle camları kırılan ve zarar gören iş yeri ve evlerdeki vatandaşlar, teröre tepki olarak balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donattı.

Hatay'daki patlamanın ardından teröre Türk bayraklı tepki

Dün akşam Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden PKK/KCK'lı 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı.

KENDİSİNİ PATLATTI

Teröristlerden biri İskenderun'da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı.

KAÇAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Patlamanın ardından diğer terörist koşarak bölgeden kaçmaya çalıştı. Kaçan terörist kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirdi. Yaşanan çatışmalar ve patlamada hayatını kaybeden güvenlik gücü ya da sivil kaybın olmadığı bildirildi.

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MÜMBİÇ'TEN GELMİŞLER

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin paramotor ile Mümbiç'ten Amanoslara iniş yaptığı bilgisini verdi.

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Çatışma sırasında etkisiz hale getirilen bir teröristten kendisini patlattığını belirten Doğan, kaçan diğer teröristin ise güvenlik birimlerinin takibi sonucu etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Kentin birçok noktasında duyulan patlama, çevresindeki ev ve işyerlerinde hasara neden oldu. Bugün sabah saatlerinde ise bombanın patladığı noktadaki esnaf, iş yerlerinde oluşan zararı ve kırılan camlarını onarmaya başlarken apartman sakinleri de evlerinin balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donatarak teröre tepki gösterdi.

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POLİS, BİR SANİYELİK DAVRANIŞIYLA FELAKETİ ÖNLEDİ

Patlamanın olduğu Fener Caddesi’ndeki fırında çalışan Nurettin Tekin, patlamanın işten çıktıktan kısa bir süre sonra olduğunu ve gelen ses sonrası neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi. Güvenlik güçlerinin teröristleri hızlıca etkisiz hale getirmesi sonucu canlarını kurtardıklarını dile getiren Tekin, “Allah bizi korudu. Polis, bir saniyelik davranışıyla felaketi önledi. Allah, güvenlik güçlerimizden razı olsun” dedi.

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Bölgedeki diğer bir esnaf Mustafa Bölükbaş ise iş yeriyle evinin çok yakın olduğunu patlama sırasında evinin balkonunda yatsı namazı kıldığını dile getirdi. Patlamanın ardından eşinin can havliyle kendisini balkondan evin içine çektiğini kaydeden Bölükbaş, “Daha sonra ortalık toz duman oldu. Biz o anı tam göremesek de korkuyu hissettik. İş yerimin camları kırıldı ve tavanı delindi. Birçok ev ve dükkan zarar gördü. Buna rağmen canımıza bir şey olmadı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” diye konuştu.

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(DHA)

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