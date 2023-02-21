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Hatay depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Hatay depreminde kaç bina yıkıldı? İşte son durum

21.02.2023 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde iki deprem meydana geldi. 20 Şubat akşam saatlerinde kaydedilen depremde daha önceki Kahramanmaraş depremlerinde hasar alan bazı binalar yıkılırken bazı vatandaşlar da enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler. Peki, Hatay depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Hatay depreminde kaç bina yıkıldı? İşte son durum...

Hatay depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Hatay depreminde kaç bina yıkıldı? İşte son durum

Hatayda peş peşe depremler yaşandı. Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde ise 5,8 şiddetinde gerçekleşen iki deprem sonrası bölgede bulunan depremzede vatandaşlar farklı illerin hastanelerine sevk edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 42 ihbar geldiğini ve yaralıların olduğunu bildirdi. Konuya ilişkin ''Hatay depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte 20 Şubat Hatay depremi son dakika gelişmeleri...

HATAY PEŞ PEŞE SALLANDI

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Gaziantep, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük yıkıma yol açmıştı. En çok yıkımın gerçekleştiği illerden biri olan Hatay 20 Şubat akşamı yaşanan deprem ile art arda sallandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olaydan 3 dakika sonra saat 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU AÇIKLADI: HATAY ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU, KAÇ KİŞİ YARALANDI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Depremin ardından 42 ihbar geldiğini ve tüm ihbarlara gidildiğini belirten Bakan Soylu, 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını söyledi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları:

''Hatay merkezli depremde 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapılıyor. Alan taramasından sonra biri Antakya, biri Defne biri Samandağı olmak üzere üç vatandaşımız hayatını kaybetti, 213 kişi hastaneye sevk edildi.

Denizde suyun yükselmesi konulu uyarı Kandilli Rasathanesi'nden hem bize hem de 10'dan fazla ülkeye geçti. Daha sonra bu uyarı geri çekildi.

Bu akşam artçı depremler 26 defa daha tekrarladı.

Riskli binalara girilmemesi gerektiği konusundaki uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Girilmemesi gereken binalara girilerek eşya taşınılıyor. Bu son derece riskli.''


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