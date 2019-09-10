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Hatay Emniyet Müdürünün acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 17:22 | Son Güncelleme

Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı - Eşinin cenaze törenine sedye ile gelen Karabörk, cenaze namazını ayakta güçlükle kılabildi

OSMANİYE (AA) - Niğde'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin cenaze törenine sedye ile gelen Karabörk, cenaze namazını ayakta güçlükle kılabildi.

Yakınları tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Karabörk'ün cenazesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine getirildi.

Kazada yaralanan Kamil Kababörk ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınarak ambulans helikopterle Kadirli'ye getirildi. Kadirli Stadı'na inen helikopterden sedye ile indirilen Karabörk, ambulansla cenaze töreninin yapılacağı Hamidiye Camisi'ne geldi.

Buradaki törene Karabörk'ün yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kilis Valisi Recep Soytürk, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kamil Karabörk camiye ambulans ile avluya ise sedye üzerinde getirildi. Burada taziyeleri kabul eden Karabörk, cenaze namazını en ön safta ayakta kıldı. Karabörk'ün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Adana İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu da dua etti.

Kılınan namazın ardından Zuhal Karabörk'ün cenazesi, Kadirli'ye bağlı Şabaplı köyüne götürülerek köy mezarlığına defnedildi.

Dün, Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolu TOKİ kavşağında Süleyman Şahin'in kullandığı 33 NC 389 plakalı tankerle çarpışmış, Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Yaralanan Emniyet Müdürü Karabörk, kızları Elif Aybüke Karabörk ve Fatma Nezihe Karabörk ile Mehmet Ali Kazgı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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