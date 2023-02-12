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Hatay Havalimanı'ndaki değişim gözler önüne serildi! Rusya, depremlerin tektonik izleri uzaydan görüntüledi

12.02.2023 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin tektonik izlerini uzaydan görüntüledi. Fotoğraflar ile Tepehan Köyü'ndeki ve Hatay Hatay Havalimanı'ndaki tektonik değişim gözler önüne serildi.

Hatay Havalimanı'ndaki değişim gözler önüne serildi! Rusya, depremlerin tektonik izleri uzaydan görüntüledi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Hatay, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından uzaydan görüntülendi. Roscosmos, Kanopus-B uydusu ile Hatay'ın Tepehan Köyü'nün Temmuz 2021’de ve depremin ardından 9 Şubat’ta çekilen fotoğrafları ile Hatay Havalimanı ve çevresindeki alanın Aralık 2021’de ve bugün çekilen fotoğraflarını karşılaştırdı.

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GÖRÜNTÜLEMEYE DEVAM EDİYORLAR

Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güneydoğusunda depremden sonra yaşanan değişimin görüntülemeye devam ettiği, bu araştırmaların da Türkiye'deki depremden sonra arama-kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri gönderen Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda gerçekleştirildiği aktarıldı. (İHA)

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deprem Kahramanmaraş

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