Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör operasyonu: 5 gözaltı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütünün amacı doğrultusunda hareket eden Ş.M.Ş., B.M., Ş.M., T.M. ve Ç.A. isimli 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

G.N'Yİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

G.N. isimli kişinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi

