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Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör operasyonu: 5 gözaltı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütünün amacı doğrultusunda hareket eden Ş.M.Ş., B.M., Ş.M., T.M. ve Ç.A. isimli 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

G.N'Yİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

G.N. isimli kişinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi

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Anahtar Kelimeler:
terör hatay iskenderun

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