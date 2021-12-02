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  4. Hatay'la ilgili skandal bildiriye Türkiye'den sert yanıt

Hatay'la ilgili skandal bildiriye Türkiye'den sert yanıt

02.12.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Suriye Parlamentosunun Hatay'la ilgili skandal bildirisiyle ilgili, "Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi’nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi’nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz. Bu tarz açıklamalar, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüzbinlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürüdür.

Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek “Hatay’ı geri almak için her şeyi yapacağız” açıklamasında bulunmuştu. Resmi kanallardan yazılı bir açıklama yapan Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Suriye toprağı olduğunu iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Dışişleri Bakanlığı Hatay
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