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Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta okullar ne zaman açılacak? Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta okulların açılacağı tarih!

17.03.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta okullar ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle yarıyıl tatili uzatılmıştı. Deprem bölgesindeki okulları üç kategoriye ayırdıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta okulların ne zaman açılacağını duyurmuştu. Peki, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta okullar ne zaman açılacak?

Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta okullar ne zaman açılacak? Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta okulların açılacağı tarih!

Depremin en çok etkilendiği illerden olan Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta okulların ne zaman açılacağı veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da eğitim öğretim 13 Mart'ta başlamıştı. Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman depremin en çok etkilendiği şehirler. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da okullar'ın 27 Mart'ta açılacağını duyurdu.

HATAY, MALATYA VE KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yarıyıl tatili uzatılmıştı. Ardından 71 ilde okullarda eğitim faaliyetleri 20 Şubat’ta başlamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okulları üç kategoriye ayırdıklarını ifade etmişti.

Birinci kategoride bulunan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 1 Mart’ta açıldı. İkinci kategoride bulunan Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de okullar da 13 Mart'ta açıldı.

HATAY, MALATYA VE KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR 27 MART'TA AÇILACAK

Depremin en çok etkilendiği illerden olan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da ise okullar 27 Mart tarihinde açılacak.

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