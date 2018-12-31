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Hatay POMEM, 22. dönem mezunlarını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 16:23 | Son Güncelleme

HATAY Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 22.

Hüseyin BOZOK HATAY,(DHA) HATAY Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 22. dönem eğitim programını tamamlayan 253 polis adayı mezuniyet sevinci yaşadı. Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin spor salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı?nın okunması ile başladı.Törende konuşan Hatay POMEM Müdürü Ali Canbolat, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne duyarlı 253 öğrenciyi mezun ederek teşkilat saflarına katmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Canbolat, Mezun olan öğrencileri, kurulduğu günden bugüne kadar vatanın hizmetinde olan, binlerce şehit vermiş, bir o kadar da gazisi olan, her dönemde halkına içtenlikle hizmet eden büyük bir teşkilatın mensubu olmalarından dolayı kutluyorum dedi. Öğrencilere de seslenen Canbolat şunları söyledi Atalarımız dünden bugüne aziz vatanımızda birliğin ve dirliğin temini için büyük çabalar harcamış ve fedakarlıklar göstermiştir. Meslek hayatınız boyunca görevinizi yerine getirirken halka güven vererek onlara yol gösterin. Görev yaptığınız her yerde çağımızın sosyal ve kültürel şartlarına uyum sağlayarak insan haklarına saygılı, toplum destekli polislik anlayışı çerçevesinde halkla bütünleşin. Toplumun menfaatlerini şahsi menfaatlerinizden daima üstün tutun. Konuşmaların ardından 22. dönem birincisi Sefa Türkkan, yaş kütüğüne plaket çaktı. Okulu dereceyle bitirenlere hediyeleri verildi. Tören mezun olan 253 polis adayının yemin etmesiyle sona erdi.

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