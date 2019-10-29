HABER

Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 22:07 | Son Güncelleme

Vali Rahmi Doğan: - "Bugün eğer refah içerisinde, huzur içerisinde bu topraklarda yaşıyorsak bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücüdür, kudretidir, bu milletin yüceliğidir"

Hatay Valiliği tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyetin 96. Yıl Kabul Töreni düzenlendi.

Vali Rahmi Doğan, valilik bahçesindeki kabul töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması için çok bedeller ödendiğini söyledi.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehitleri ve gazileri şükranla andığını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Hemen sınırlarımızın ötesindeki kargaşayı, terörü, gözyaşını ve kanı görünce devletin ne kadar büyük bir nimet olduğunu da idrak etmek hiç yanıltıcı değildir. Bugün eğer refah içerisinde, huzur içerisinde bu topraklarda yaşıyorsak bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücüdür, kudretidir, bu milletin yüceliğidir."

Konuşmaların ardından, Cumhuriyetin 96'ncı yılı anısına pasta kesildi.

Daha sonra Mustafa Kemal Üniversitesi Konservatuvar Bölümü öğrencileri tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Kabul törenine, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

PARTNERBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül varBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül var
Marmarisliler Cumhuriyet için yürüdüMarmarisliler Cumhuriyet için yürüdü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Kırgızistan’da Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katıldıCumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Kırgızistan’da Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim cumhuriyet bayramı hatay

En Çok Okunan Haberler

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

Rusya'dan YPG açıklaması!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

İzmir'de 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

Son dakika: Bakan Akar açıkladı! Ortak devriyeler başlayacak

Bakan Akar açıkladı! Kısa zamanda başlayacak

Kremlin'den Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesiyle ilgili "teyit yok" açıklaması

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

Trump'ın öldürüldüğünü açıkladığı DEAŞ'lı isim Muhacir'miş

Trump'ın 'Öldürüldü' dediği ismin kimliği belli oldu!

Ankara’da korkutan patlama

Ankara’da korkutan patlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.