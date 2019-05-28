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Hatay'da 4 bin kişi iftar sofrasında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 21:48 | Son Güncelleme

MÜSİAD Hatay Şubesi tarafından İskenderun ilçesinde 4 bin kişiye iftar verildi - Hatay Valisi Rahmi Doğan: - "Bu milleti şahlandıracağız. Bu millet, 21. yüzyılın ve gelecek yüzyılların en şaşaalı günlerini yaşayacaktır. İşçinin de işverenin de yanında yer alacağız. Onlarla birlikte yürüyüp, yol alacağız"

HATAY (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay Şubesi tarafından İskenderun ilçesinde 4 bin kişiye iftar verildi.

Anıt alanında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Programda ayrıca Hatay Medeniyetler Korosu tarafından konser verildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, burada yaptığı konuşmada, Allah'ın, nice ramazan ve bayramlara huzur, birlik ve beraberlik içerisinde erişmeyi nasip etmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'nin stratejik konumunun önemine değinen Doğan, "Türkiye'ye karşı yapılan operasyonlar hiçbir zaman başarılı olmayacaktır. Çünkü bu millet, alın teriyle üreten bir millettir. Körfezin sağına ve soluna baktığınızda yükselen fabrikalar, bacası tüten fabrikalar bunun işaretidir. Bu milleti şahlandıracağız. Bu millet, 21. yüzyılın ve gelecek yüzyılların en şaşaalı günlerini yaşayacaktır. İşçinin de işverenin de yanında yer alacağız. Onlarla birlikte yürüyüp, yol alacağız." dedi.

MÜSİAD Hatay Şubesi Başkanı Abdullah Bozatlı da iş insanları olarak sorumluluklarının farkında olduklarını söyledi.

Bozatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktisadi, askeri ve politik baskılara maruz kalıyoruz. Aramıza nifak tohumu sokmaya çalışıyorlar. Bu milleti bölmeye çalışanlar, denemeyin, uğraşmayın, bölemezsiniz. Bu ülke toprakları işgal altındayken bile buna muvaffak olamadınız. Güçlü Türkiye'de hiçbir zaman muvaffak olamayacaksınız. Biz iş adamlarını ambargolarla, kotalarla durdurmaya çalışıyorsunuz, tehdit ediyorsunuz. Bize geri adım attıramayacaksınız. Gövdemizi taşın altına koyacağız. Yılmadan usanmadan elimizden geleni ardına koymadan çalışacağız inşallah. Dünyanın her yerinde ticaret ve üretim yapıp kazandığımız parayı tekrar ülkemize geri getireceğiz. Büyük Türkiye sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz."

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