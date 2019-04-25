Hatay'da ''4. Öğrenme Şenliği'' başladı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ''4. Öğrenme Şenliği'' başladı.

15 Temmuz Parkı'nda Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen şenlikte, el sanatları ve resim sergisi açıldı, aşçılar ateş şovu yaptı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şenlikte işaret diliyle konser de verildi.

Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabri Tazeaslan, burada yaptığı konuşmada, eğitimin sadece bilgi aktarımı olmadığını, bütüncül anlayışla insan yetiştirme sanatı olduğunu söyledi.

Öğrenme şenliğinin hayat boyu öğrenmeye katılmayı hedeflediğini söyleyen Tazeaslan, ''Öğrenme şenliği, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı etkinlikler bütünüdür.'' dedi.

Tazeaslan, şenlik boyunca açılacak stantlarda, mesleki teknik alanlarında etkinlikler, aktivite ve tanışmaları eğitimlerle ilgili olan uygulamalar ve gösteriler düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Şenlikler 27 Nisan'a kadar devam edecek.

