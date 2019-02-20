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Hatay'da 77 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

Hatay'da 77 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen 77 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenköy Mahallesi kırsalında bir grup bulunduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerince yakalanan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 69 düzensiz göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kırıkhan-Kumlu kara yolunda kimlik kontrolü yapan Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise M.A.D. (28) idaresindeki 31 ABS 580 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği belirlenen 2 Yemen ve 6 Suriyeli uyruklu bulunduğu belirlendi.

Göçmen kaçakçılığından sabıkası bulunan araç sürücüsü M.A.D. (28) gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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