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Hatay'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 17:03 | Son Güncelleme

Hatay'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Meriç Kurtulan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Çırtıman Mahallesi'nde, hasta taşıyan ambulansla çarpıştı.

Kazada, ambulansla hastaneye götürülen Suriye uyruklu Ali Neko (41), otomobil sürücüsü Kurtulan ve Menduha Kurtulan (74) yaralandı.

İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Neko ile Menduha Kurtulan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı otomobil sürücüsü ise ilçedeki özel bir hastanede tedaviye alındı.

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Belen hatay Kaza

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